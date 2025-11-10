Samo za ovu vrstu potpora država iduće godine daje 570 milijuna eura: Mi bez djece nemamo budućnosti

S ministrom demografije i useljeništva Ivanom Šipićem razgovarali smo o zaustavljanju pada nataliteta, povratku iseljenika te o mjerama koje Vlada poduzima za ravnomjeran razvoj zemlje i rješavanje problema nepriuštivog stanovanja za mlade i obitelji s djecom u uvjetima rasta cijena nekretnina. Ministar je istaknuo kako je Vlada za sljedeću godinu u državnom proračunu osigurala dodatnih 100 milijuna eura za rodiljne i roditeljske potpore, čime će ukupni iznos tih potpora biti viši od pola milijarde eura.



U prvih devet mjeseci rođeno je 249 djece više nego lani u istom razdoblju, no još je prerano za optimizam. Osim toga, ne čini se da je naše društvo svjesno da djeca trebaju biti stvarni prioritet prema kojem treba usmjeriti djelovanje javnih sustava, a ne sredstvo za prikupljanje političkih poena?