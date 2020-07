Škorini uvjeti za vlast s HDZ-om: kultura, poljoprivreda i MUP

I dalje misli da ne bi podržao Vladu Andreja Plenkovića, a nakon što je gledao sučeljavanje dotičnog i predsjednika SDP-a Davora Bernardića, siguran je da ne bi želio da ijedan od “dvojice birokrata” bude premijer – objasnio je tako jučer čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro u obilasku Velike Gorice, a o uvjetima za bilo kakve postizborne koalicije diplomatski rekao da treba pričekati izbore, “vidjeti s čim tko raspolaže” pa “sjesti za stol”.

Škoro kao premijer

Hoće li to biti isti onaj za kojim su sjedili Škorini partneri ključni mu za nedjelju koja slijedi, nismo baš posve sigurni, ali prve ljude stranaka koji okružuju Domovinski pokret pitali smo je li i njihov uvjet za vlast s HDZ-om samo činjenica da im šef ne bude Plenković ili će apetiti biti možda nešto veći. Odgovarali su redom uglavnom politički, odnosno tako da ne kažu ništa konkretno, i to jer, kako je objasnio predsjednik Bloka za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović, “mora se prvo postaviti temeljni uvjet, a to je izborni rezultat”.

– Sada su to sve skupa još vrlo hipotetske stvari, ali ključno je da se poznaje izborni sustav. Ne bira se ovdje predsjednik Vlade, već stranke, a o mandataru se odlučuje naknadno – rekao je Zlatko Hasanbegović, kojeg bi, kako doznajemo, sljedeće četiri godine trebalo zapasti novo staro radno mjesto ministra kulture. Dakako, oformi li Vladu upravo Miroslav Škoro, kojeg njegovi partneri vide, naravno, kao premijera.

– Moja je osobna preferencija da on bude predsjednik Vlade – rekao nam je prvi čovjek Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović pa dodao kako je cilj svake stranke koja se na izborima kandidira upravo dolazak na vlast. A Domovinski pokret i partneri, kaže Zekanović, “jedina su brana” da taj cilj ostvari SDP. Znači li to da je HDZ definitivna i jedina opcija za koaliciju?

– Plenkovićev HDZ ne odgovara nam i spremni smo na razgovore samo ako čitava stranka doživi katarzu – kaže Zekanović, koji odmah dodaje da to ne znači dogovor pod svaku cijenu. Svjetonazor je, kaže predsjednik Suverenista, ono čega se članovi njegove stranke ni pod koju cijenu neće odreći. A možda ni pokojeg ministarstva jer upravo se Hrvoje Zekanović spominje kao sljedeći nam ministar unutarnjih poslova. Profesor geografije preuzeo bi, tako, policiju, dok bi poljoprivredu države, doznajemo, mogla voditi Škorina sestra Vesna Vučemilović.

– Ona bi, zbog svoje dugogodišnje menadžerske karijere, bila i odlična ministrica gospodarstva, tako da ćemo još vidjeti. Sve ovisi kako će se resori dijeliti, nismo još sigurni što bismo preuzeli, ali svakako želimo da broj ministarstava bude manji nego dosad – kažu nam neslužbeno u Domovinskom pokretu, ali na pitanje koji bi točan broj tih novih ministarstava bio te što bi se eventualno spajalo ili ukidalo, odgovaraju još jednim “vidjet ćemo”. A hoćemo li možda vidjeti i Nenada Matića iz Zelene liste kao ministra zaštite okoliša?

– Iskreno, niti smo o tome razmišljali niti smo o tome razgovarali. Mislim da najprije moramo dočekati nedjelju – kaže nam Matić, koji kaže da njegovi Zeleni neće ništa tražiti od Domovinskog pokreta jer “želja nemaju”. Podržavali su, kaže, Škoru na predsjedničkim izborima, to rade i sada, ali svjesni su, kaže Matić, veličine svoje stranke. A ne “gura” se Matić u resor zaštite okoliša jer, dođe li do toga da Pokret bude na vlasti, za tu poziciju imaju bivšeg mostovca i čovjeka koji je već vodio spomenuto ministarstvo, Slavena Dobrovića.

Plenkoviću vanjski poslovi

– Sve su to više nekako osobne preferencije kandidata s liste, a manje konkretni dogovori među partnerima. Tek kad vidimo broj mandata koje možemo dobiti i možemo li s HDZ-om oformiti vlast, znat ćemo koliko uopće čelnih pozicija u ministarstvu možemo tražiti – govore nam u Domovinskom pokretu, koji “velike stranke”, kaže tako barem Miroslav Škoro, već sada vrbuju.

– Događaju se razne stvari. Nekim se ljudima već sada nude određene pozicije i benefiti da prijeđu na drugu stranu. No mi ćemo izdržati još nekoliko dana, nekoliko sati, a onda ćemo u subotu šutjeti i u nedjelju pobijediti – rekao je Škoro jučer u Gorici, ali koja je “velika stranka” u pitanju, nije želio otkriti. Kazao je tek da se “proboj u Domovinski pokret” radi u Dalmaciji pa smo pitali nositelja devete izborne jedinice Hrvoja Zekanovića vrbuju li njega ili nekoga s njegove liste.

– Stvarno ne znam o čemu je riječ, a osobno mogu jamčiti za sve ljude koje sam predložio za listu – rekao je Zekanović pa dodao da njega nitko nije zvao, a uvjeren je i da bi bio zadnji telefonski broj koji bi HDZ okrenuo, ako je to stranka koja vrbuje Škorine ljude za prelazak sebi. Koherentan je Domovinski pokret, rekao je jučer Miroslav Škoro, koji je već ranije kazao da Andreja Plenkovića ne bi u potpunosti micao iz Vlade koju bi on eventualno koalicijom s HDZ-om slagao, već smatra da bi trenutačni premijer bio dobar ministar vanjskih poslova. Jesu li spremni prepustiti spomenuta ministarstva Škori i partnerima, pitali smo i HDZ, iz kojeg su rekli da ne bi željeli ništa komentirati.

