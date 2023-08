Za dio Hrvatske upaljen žuti alarm: Na istoku moguće nevrijeme, na Jadranu visoke temperature

Danas će u unutrašnjosti biti pretežno i djelomice sunčano no nestabilno, pa će uz prolazno više oblaka ponegdje biti pljuskova i grmljavine, osobito u prvom dijelu dana na istoku zemlje.

Za osiječku regiju je danas na snazi žuti meteoalarm za grmljavinsko nevrijeme koje je i sinoć zahvatilo to područje. Isto se očekuje i u kninskoj regiji, a za dubrovačku regiju je na snazi žuti meteoalarm zbog opasnosti od nevremena i iznimno visokih temperatura. Takve temperature očekuju se na području Rijeke.

Za razliku od kopna, Na Jadranu uglavnom vedro, a poslijepodne se iz unutrašnjosti poneki lokalni pljusak može premjestiti do obale. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a sredinom dana će zapuhati sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 28 do 33 °C, piše Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

