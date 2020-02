Za osvjetljenje dizalica potrošit će 5,5 mil. kn?!

U izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020., koji je objavljen početkom ove godine na službenim stranicama Grada Vukovara, navodi se kako Grad planira utrošiti oko 5,5 milijuna kuna (s PDV-om) za dekorativno osvjetljenje dizalica u Luci Vukovar. Luka Vukovar u vlasništvu je RH pa nije jasno zašto bi Grad Vukovar, u vrijeme kada je grad sve prazniji zbog iseljavanja i niza gospodarskih problema, ulagao 5,5 milijuna u dekorativnu rasvjetu četiriju dizalica Luke Vukovar.

Prevelik novac

– Luka Vukovar d.o.o. objavila je na svojim službenim stranicama Plan nabave za 2020. u kojemu su i investicije. Za sve ostale informacije vezane uz vaš upit obratite se Gradu Vukovaru – odgovorio nam je direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Napomenuo je kako je Luka 2019. imala oko 358.000 tona pretovara različitih vrsta roba te da trenutačno zapošljava 68 djelatnika.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji je i potpisao izmjene i dopune Plana nabave, jučer nam je rekao kako je u Gradu niz projekata u pripremi i realizaciji vrijednih nekoliko stotina milijuna kuna. – Na prošlim lokalnim izborima dobio sam 62 posto potpore građana koji će u svibnju 2021. godine odlučiti vodim li grad u dobrom smjeru – dodao je.

Na mogućnost nabave dekorativne rasvjete medije je upozorio koordinator Živog zida za Slavoniju Pavao Josić, koji kaže kako je u početku mislio da je riječ o nekakvoj tiskarskoj grešci.

– Prevelik je to novac koji bi se neopravdano potrošio. Ako pak Luci takvo što treba, onda bi u to trebao investirati vlasnik, a to je država, a ne Grad Vukovar. Mi ćemo i dalje pratiti taj slučaj, a posebno tražimo poveznice između ljudi koji sudjeluju u odlučivanju u gradskoj upravi i tvrtki u vlasništvu njihovih obitelji, kumova i prijatelja – rekao je Josić.

Pojavilo se i pitanje gradnje zgrade s 35 katova u kojoj bi, osim stanova i brojnih poslovnih prostora, prema najavama, trebao nalaziti i hotel Hilton. Cijeli projekt stoji mjesecima, a kako kaže Penava, osnovni razlog je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture.

– Problem je nastao jer se prostor od Luke Vukovar do Vodotornja vodi kao zaštićena kulturna cjelina. Tu je oko 800 objekata od kojih je samo njih 26, ili manje od 4 posto, zaštićeno i sada je to problem. Svakako da smo za zaštitu barokne jezgre i kulturnih građevina, ali isto tako smatramo apsurdom da nečije subjektivno mišljenje i potpis ograničava i zaustavlja gradski projekt vrijedan 200 milijuna kuna – rekao je Penava.

Konzervatori stopirali

Dodaje i kako sve ovo vrijeme investitori strpljivo čekaju i još nisu odustali od projekta, ali i imaju jasan zahtjev, a to je da žele graditi objekt. Problem se pokušava riješiti u direktnim razgovorima s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek koji se, kako navode gradske vlasti, razvijaju u dobrom smjeru te se u dogledno vrijeme može očekivati konačan dogovor.

U svibnju 2019. gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i izvršni direktor švicarske tvrtke Immo Invest Partner Džek Djordić potpisali su ugovor o kupoprodaji hotela Dunav u Vukovaru. Sukladno potpisanom ugovoru investitori su bili dužni u sljedećih 18 mjeseci ishoditi sve potrebne dozvole nakon čega parcela prelazi u njihovo vlasništvo. Potom bi imali zakonski rok od sedam godina za gradnju objekta. Tada je zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček rekao kako investitori obećavaju znatno kraći rok za realizaciju projekta, i to do 2023.