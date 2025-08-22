Arktički ledeni pokrov topi se sporije od predviđanja

Prije 15-ak godina znanstvenici su predviđali kako bi do 2020. Arktik mogao ostati bez ledenoga morskog pokrova. Pesimističnu tezu potpirivala su istraživanja vezana za rastuće emisije ugljikova dioksida, ali trend je u posljednja dva desetljeća promijenjen, govore to stručnjaci sa Sveučilišta Kalifornija. Znanstvenici su iznijeli tvrdnju da je proces otapanja leda u tom području usporen, što je prvi put da je zabilježilo nešto takvo.

Istraživanje objavljeno u časopisu Geophysical Research Letters temeljilo se na analizi dvaju različitih skupova podataka o razini morskog leda od 1979. do danas. Usporedbom po mjesecima dokazano je usporavanje u oba slučaja. Istraživači su ustvrdili kako je ovo otkriće iznenađujuće s obzirom na to da su emisije ugljika od izgaranja fosilnih goriva nastavile rasti i zadržavati sve više topline u istom razdoblju.

Prirodne varijacije u oceanskim strujama, koje ograničavaju otapanje leda, dodaje se, vjerojatno su uravnotežile procese koje je poremetio kontinuirani porast globalnih temperatura. No, riječ je tek o privremenom zatišju, a ponovno ubrzavanje otapanja, i to dvostruko bržim tempom od dosadašnjega, izgledno je u idućih od pet do deset godina. Usto, površina leda u rujnu, kada je ledenog pokrova najmanje, prepolovila se u odnosu na 1979.