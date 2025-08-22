Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIVREMENI TREND

Arktički ledeni pokrov topi se sporije od predviđanja

Pogled na ledenjake Antarktike
Foto: XINHUA/PIXSELL
1/3
Autor
Katja Knežević
22.08.2025.
u 16:27

Površina leda u rujnu, kada je ledenog pokrova najmanje, prepolovila se u odnosu na 1979.

Prije 15-ak godina znanstvenici su predviđali kako bi do 2020. Arktik mogao ostati bez ledenoga morskog pokrova. Pesimističnu tezu potpirivala su istraživanja vezana za rastuće emisije ugljikova dioksida, ali trend je u posljednja dva desetljeća promijenjen, govore to stručnjaci sa Sveučilišta Kalifornija. Znanstvenici su iznijeli tvrdnju da je proces otapanja leda u tom području usporen, što je prvi put da je zabilježilo nešto takvo.

Istraživanje objavljeno u časopisu Geophysical Research Letters temeljilo se na analizi dvaju različitih skupova podataka o razini morskog leda od 1979. do danas. Usporedbom po mjesecima dokazano je usporavanje u oba slučaja. Istraživači su ustvrdili kako je ovo otkriće iznenađujuće s obzirom na to da su emisije ugljika od izgaranja fosilnih goriva nastavile rasti i zadržavati sve više topline u istom razdoblju.

Prirodne varijacije u oceanskim strujama, koje ograničavaju otapanje leda, dodaje se, vjerojatno su uravnotežile procese koje je poremetio kontinuirani porast globalnih temperatura. No, riječ je tek o privremenom zatišju, a ponovno ubrzavanje otapanja, i to dvostruko bržim tempom od dosadašnjega, izgledno je u idućih od pet do deset godina. Usto, površina leda u rujnu, kada je ledenog pokrova najmanje, prepolovila se u odnosu na 1979. 

FOTO Lovkinja na oluje ulovila dramatične prizore nad Istrom: 'Ovo je bila jedna od jačih i ljepših struktura'
Pogled na ledenjake Antarktike
1/3
Ključne riječi
topljenje ledenjaka globalno zatopljenje klimatske promjene arktik ledenjak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ZeGeVege
Rezolucija Zemlja
U CENTRU ZAGREBA

Tri dana hrvatske Veganmanije i edukacije o biljnoj hrani: U rujnu 17. ZeGeVege festival održivog življenja

I ovogodišnje izdanje ZeGeVegea donosi tri dana raznolike ponude biljnih jela, kozmetike koja nije testirana na životinjama, ekoloških proizvoda, radionica i edukacije o veganskoj hrani i načinu življenja uz koji kao pojedinci ne iscrpljujemo prirodne resurse, ne uništavamo okoliš, poštujemo prava ljudi i životinja te omogućavamo da i buduće generacije imaju priliku za opstanak

Učitaj još