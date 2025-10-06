Naši Portali
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
06.10.2025. u 12:30

Kako god, mnoštvo ljudi i organizacija i medija troše se na propalestinske prosvjede, mnogi resursi, mnogo političkog lobiranja, diplomatskog, i sve je to u redu, i bilo bi u redu, da u svijetu ne postoje još neka druga žarišta, slična, a možda i mnogo gora, koja uopće nisu u fokusu svjetske javnosti, za koja se gotovo uopće ne čuje.

U svijetu i kod nas danima i tjednima i mjesecima organiziraju se prosvjedi za pomoć Palestini, Gazi, za priznanje palestinske države, protiv Izraela, prosvjedi koji su često i nasilni, koji u sebi ponegdje imaju i pozadinu u antisemitizmu, mržnju prema Izraelu, Židovima općenito… Nitko ne spori da Palestincima treba pomoć, nitko ne spori da oni nisu žrtve, ali kako vlastitog Hamasa, posredno i Irana, tako i Izraela, posebice otkad traje prekomjerna odmazda Izraela nakon masovnog pokolja koji je prije dvije godine izveo teroristički Hamas. Sad se svi pouzdaju u najnoviju Trumpovu mirovnu inicijativu, ali tko zna Bliski istok, teško da može vjerovati kako će nastupiti trajni mir.

Ključne riječi
kršćani nigerija

Komentara 16

DP
Dpejakovic2
12:35 06.10.2025.

Kršćane u Nigeriji ubijaju masovno i na žalost nitko ništa ne poduzima.

Avatar Bljesak•Oluja
Bljesak•Oluja
13:03 06.10.2025.

Antisemiti, ljevičari i islamisti na istom zadatku. Prvo Izrael, a onda kršćani dolaze na red. Ostat će samo Islam da nas zarobi u srednjem vijeku.

Avatar KMJ
KMJ
13:27 06.10.2025.

@tarantula gdje je ta palestina?

