U svijetu i kod nas danima i tjednima i mjesecima organiziraju se prosvjedi za pomoć Palestini, Gazi, za priznanje palestinske države, protiv Izraela, prosvjedi koji su često i nasilni, koji u sebi ponegdje imaju i pozadinu u antisemitizmu, mržnju prema Izraelu, Židovima općenito… Nitko ne spori da Palestincima treba pomoć, nitko ne spori da oni nisu žrtve, ali kako vlastitog Hamasa, posredno i Irana, tako i Izraela, posebice otkad traje prekomjerna odmazda Izraela nakon masovnog pokolja koji je prije dvije godine izveo teroristički Hamas. Sad se svi pouzdaju u najnoviju Trumpovu mirovnu inicijativu, ali tko zna Bliski istok, teško da može vjerovati kako će nastupiti trajni mir.
