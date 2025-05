Za energetsku obnovu obiteljskih kuća gotovo 100 milijuna eura potpora

Gotovo 9 tisuća ugovora o sufinanciranju dodijeljeno u okviru javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Riječ je o ugovorima u okviru programa koji Fond provodi u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije. Sufinanciranje za građane iznosilo je od 50 do 60 posto, odnosno do 80 posto za kuće oštećene u potresu. Građanima je dodijeljeno gotovo 100 milijuna eura bespovratnih potpora, koje su rezultirale ulaganjem u gotovo dvostruko većem iznosu. Posljednjih 29 ugovora u Požegi su uručili ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i direktor Fonda Luka Balen.

Vučković je istaknula važnost ovakvih ulaganja naglasivši kako su u okviru javnog poziva Fonda, vrijednog rekordnih 120 milijuna eura, za područje Požeško-slavonske županije odobrena 273 projekta energetske obnove u ukupnoj vrijednosti preko 6 milijuna eura, od čega je više od 3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ona je najavila i nove natječaje usmjerene poboljšanju kvalitete života građana, racionalizaciji troškova te očuvanju resursa.

- Nastavit ćemo i dalje, za sada malo strukturiranije, u smislu da nam je fokus na ranjivijim skupinama građana i pri tome govorimo o kompletnim energetskim obnovama. No, tu je i niz pratećih natječaja na koje će se moći javljati i naši građani i tvrtke i javni sektor – rekla je Vučković.

Balen je naveo kako je u tijeku javni poziv za iskaz interesa usmjeren cjelovitom financiranju energetske obnova obiteljskih kuća najugroženijih kućanstava. On je istaknuo kako je do sada već završeno više od 2.000 projekata, ukupno vrijednih 14 milijuna eura. - Ovim pozivom za energetsku obnovu obiteljskih kuća Vlada Republike Hrvatske je osigurala najveći iznos do sada za naše građane – rekao je Balen.

Požeško-slavonska županica Antonija Jozić kazala je kako je sigurna da će korisnicima s područja ove županije sredstva uvelike pomoći u energetskoj obnovi obiteljskih kuća, neovisno o tome radi li se o izmjeni stolarije, vanjskoj ovojnici, ugradnji dizalica toplice ili postavljanju fotonaponskih elektrana. U ministarstvu ističu kako je cilj ovog programa potaknuti građane na primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, čime se smanjuju štetne emisije, povećavaju financijske uštede i osigurava viša kvaliteta života.