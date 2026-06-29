Konstantin Černjenko preuzeo je položaj generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog Saveza Sovjetskog Saveza 13. veljače 1984., a 11. travnja iste godine i poziciju predsjedavajućeg Presidija Vrhovnog Sovjeta Sovjetskog Saveza. Sa svoje 72 godine bio je najstarija osoba koja je preuzela tu funkciju. Preminuo je samo godinu dana poslije. Prije njega na tim pozicijama bio je znameniti KGB-ovac Jurij Andropov, imao je 70 godina, izdržao je tek nešto manje od četiri mjeseca, preminuo je 9. veljače 1984. Prije njega te je funkcije obavljao jedan od najpoznatijih sovjetskih vođa, Leonid Brežnjev, koji je na vlast došao s 58 godina, a funkciju predsjedavajućeg Vrhovnog sovjeta obnašao je do svoje smrti u 76. godini. Sve su to bili "mladići" u usporedbi s današnjim predsjednicima. Vladimir Putin i dalje je predsjednik Rusije, a ima 73 godine. No američki lideri mogli bi ga "poslati po ćevape" da se vratimo kojih 60-65 godina u njihovu mladost.
Svijet bi prema svijetloj budućnosti trebali voditi 80-godišnjaci?!
Donald Trump je 14. lipnja proslavio 80. rođendan, a njegov prethodnik Joe Biden danas ima 83 godine. Prema američkom Ustavu propisana je minimalna dob od 35 godina za predsjedničku dužnost, ali nema gornje granice
Komentara 1
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Laganiji zivot, bolja prehrana i medicina omogucuje danas vise nego prije 200 - 400 ili vise godina da vise ljudi dozivi dublju starost. To je samo dobro za sveukupno covjecanstvo. Moramo (narocito mladi ljudi) uvidjeti da se svi rodimo s vise ili manje intelektuanog dara od Gospoda. Potom slijedi skolovanje. Inteligencija i znanje nam daju mogucnost stjecati m u d r o s t ali za mudrost je prioritetno intelekt plus znanje i onda puno, puno vremena za sticanje mudrosti. Samo stari ljudi mogu biti mudraci!