Njemačka ukida mini poslove, zašto je to važno i za Hrvatsku

Uz povećanje radnog vijeka i obeshrabrivanje ranijeg odlaska u mirovinu, Njemačka je na putu da vrati obvezu plaćanja punih doprinosa na kontroverzne mini poslove uvedene prije više od dva desetljeća. Izgura li njemački premijer Friedrich Merz svoju mirovinsku reformu, taj će potez imati odjek i na poteze hrvatske Vlade jer obje zemlje traže odgovor na isto pitanje, kako financirati mirovine u društvu koje ubrzano stari. Hrvatski premijer Andrej Plenković ne želi otvarati pitanje radnog vijeka jer se na tome žestoko opekao (67 je previše), no njegov ministar financija Tomislav Ćorić krenuo je sa stezanjem obruča oko plaćanja mirovinskih i ostalih socijalnih doprinosa, zasad preko paušalnih obrta.
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