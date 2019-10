Za dlaku izbjegao sigurnu smrt: Bacao me u zrak, sav sam bio u krvi...

Turistički vodič Paul Templar imao je 27 godina kada je zamalo poginuo nakon što ga je napao nilski konj. Izgubio je ruku i zadobio gotovo 40 rana nakon napada ove životinje u rijeci Zambezi u Zimbabveu.

Toga dana on je sa svojim kolegama vodio turiste da vide nilske konje na safariju. Iako su bili na sigurnoj udaljenosti ono što se dogodilo neće nikada zaboraviti. Jedan kolega je pao u vodu iz kajaka kada je nilski konj udario u njih, a Templar je odlučio pomoći nesretnom čovjeku.

"Pružio sam mu ruku i taman kad su nam se prsti dodirnuli odjednom je sve postalo tamno i tiho. Borio sam se da se oslobodim. Noge su mi bile u vodi, ali prsa su mi bila gotovo potpuno suha. Bio sam zarobljen u nečem slinavom, a osjetio sam strašan pritisak na prsima. Uspio sam osloboditi jednu ruku i onda sam shvatio da se nalazim u ustima nilskog konja", ispričao je Paul.

"To je trajalo kratko i tada sam pomislio: 'Moram pobjeći odavde, ali nisam mogao ništa učiniti jer me čvrsto držao u ustima", kazao je. "Bacio me je u zrak, a onda sam mu pao natrag u usta, onda me je snažno zagrizao da sam pomislio da će me prepoloviti", kazao je. "Bio sam sav u krvi, lijeva ruka mi je bila potpuno smrskana, a neke rane su bile toliko duboke da su mi se vidjeli komadi pluća", ispričao je Paul.

Spasio ga je kolega vodič koji ga je odvukao do stijene i pokušao zaustaviti krv. Tijelo njegovog kolege pronašli su dva dana kasnije nizvodno od mjesta gdje se napad dogodio. Nilski konj je jedan od najsmrtonosnijih velikih kopnenih sisavaca na svijetu, a ubija oko 500 ljudi godišnje u Africi, piše Mirror.

