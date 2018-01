Za Božić dečku kupila jeftini kozmetički set, ali nije očekivala ovakvu reakciju

Da treba biti zahvalan na svemu što vam netko drugi pokloni na teži je način naučio 21-godišnji Steven Manson iz Paisleyja u Škotskoj.

On se, naime, naljutio na svoju djevojku jer mu je za Božić kupila poklon vrijedan dvije funte (17 kuna) pa je Božić i Novu godinu proveo u zatvoru.

Steven je kod svoje djevojke Nicole Armstrong (21) došao 1. prosinca kada mu je ona spomenula kako mu je kupila kozmetički set za dvije funte.

Mladić ju je upitao "zar on toliko njoj vrijedi" nakon čega su se počeli svađati. Djevojka mu je rekla kako mu planira kupiti još nešto, no svađi tu nije bio kraj. Kada ju je on pokušao zagrliti, ona ga je odgurnula nakon čega je mladić pobjesnio.

Šakom je udario u vrata u kuhinji te napravio rupu u njima, a udario je i po vratima od terase dok je čekao taksi.

Djevojka ga je prijavila policiji nakon čega je završio u zatvoru.

– Kada sam je pitao što ću još dobiti ona mi je odgovorila da sam nezahvalni gad. Rekla je da će mi kupiti još nešto, ja sam je htio zagrliti, no ona me odgurnula. Tu je sve počelo – ispričao je na sudu mladić kojem je određeno kako mora platiti 100 funti odštete, no pušten je iz zatvora jer je cijeli mjesec proveo iza rešetaka zbog čega nije slavio blagdane.

