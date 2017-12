Mladića šokirao božićni poklon koji je dobio od svoje djevojke

Kupovati božićne poklone nije laka stvar, a u to su se mnogi uvjerili.

Jučer smo objavili galeriju božićnih poklona kojima se novi vlasnici i nisu baš razveselili, a sada smo otkrili pobjednika među najružnijim poklonima.

Mladić po imenu Chris objavio je na Twitteru fotografiju poklona koji je ispod božićnog drvca dobio od svoje djevojke.

fellas you unwrap a christmas gift from your girl and find this, wyd pic.twitter.com/YfJ6kTAkcC