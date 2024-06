Youth Orchestra Alpe Adria i učenici Glazbene škole Varaždin pod ravnanjem Juliana Rachlina oduševili publiku u Grazu

Glavni grad austrijske savezne pokrajine Štajerske Graz bio je u utorak navečer poprište jedne sjajne “glazbene poslastice”. Bolje rečeno, koncerta za pamćenje, u kojem su sudjelovali i učenici Glazbene škole u Varaždinu, kako nam je ispričao hrvatski veleposlanik u Republici Austriji Daniel Glunčić. I o svemu nas iscrpno izvijestio Tomislav Pajtlar, pomoćnik pročelnice za protokol i odnose s javnošću u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i župana Varaždinske županije. Uz slike Siniše Sovića iz Foto agencije Sjever. Uz veleposlanika Glunčića, koncertu su nazočili i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, dr. Nikolaus Hermann, počasni konzul Republike Hrvatske u Republici Austriji, ravnatelj Glazbene škole u Varaždinu mr. sc. Davor Matačić te mnogi drugi ugledni gosti i uzvanici.

Ali, da ne duljimo, evo što je Tomislav Pajtlar naveo u svom izvješću: U sklopu projekta Youth Orchestra Alpe Adria, čiji nositelj je Konzervatorij „Johann-Joseph-Fux“ iz Graza, učenici Glazbene škole iz Varaždina održali su zajedno sa svojim kolegama iz Nice, Brunica, Ljubljane, Kopra i Sombathelya veličanstveni koncert u Musikvereinu u Grazu. Glazba koja spaja i pobjeđuje sve granice najbolji je opis ovog projekta nastalog na inicijativu Konzervatorija Johan Josef Fuchs iz Graza, koji je u okviru KA2 Erasmus+ projekta i uz potporu Musikvereina Graz, okupio mlade talente iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Italije, Francuske i Mađarske u jedinstveni simfonijski orkestar koji su pod dirigentskom palicom eminentnog dirigenta, maestra Juliana Rachlina izveli 1. Simfoniju Gustava Mahlera, poznatiju kao Titan simfonija.

Konzervatorij za glazbu i balet Ljubljana, Glazbena škola Koper, Glazbena škola Szombathely, Istituto per L’Educazione Musicale in Lingua Tedesca e Ladina iz Brunecka, The Conservatoire Pierre Cochereau à rayonnement régional de Nice i Glazbena škola u Varaždinu, točnije njihovi učenici, dobili su priliku sudjelovati u ovom hvalevrijednom projektu mobilnosti kojim se promiče međunarodna suradnja glazbenih institucija. Kao uvod u koncert izvedena je skladba mađarske skladateljice Judith Varga Shatterd Sun pod dirigentskom palicom Clare Bauer Wagsteiner, skladana upravo za ovu prigodu. Nakon što su prošli nekoliko krugova audicije i redovito vježbali veoma opsežno i zahtjevno djelo G. Mahlera, učenici su od prošle srijede boravili u Grazu na probama, a nakon ovog prvog koncerta slijede im još 2 koncerta, 27. lipnja u Portorožu i 29. lipnja u talijanskom gradu Saccile.

Priliku da sudjeluju u ovom projektu od učenika Glazbene škole u Varaždinu dobile su Patricija Percl, učenica 2. b razreda na trombonu i Dora Strelec, učenica 4. b. razreda na violini. Uz Patriciju i Doru, orkestru su se pridružili i bivši učenici Glazbene škole, Vid Ilčić, student viole na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i Fran Povijač, student horne na Universität für Musik und darstellende Kunst u Grazu. Kako je istaknuo ravnatelj škole Matačić, ovo je još jedno veliko priznanje za Glazbenu školu u Varaždinu čiji učenici i profesori redovito nastupaju na mnogim svjetskim pozornicama prenoseći na taj način stečena znanja i iskustva ove renomirane glazbene ustanove. “Julian Rachlin jedan je od najvećih violinista na svijetu i imati priliku ne samo nastupati, nego i nekoliko dana raditi na probama sa njime iznimna je čast za svakog od glazbenika, a posebice za učenike naše škole”-rekao je Matačić.

Župan Anđelko Stričak izrazio je oduševljenje koncertom čestitavši učenicima, ali i cijeloj Glazbenoj školi na sudjelovanju u ovome vrijednom i zanimljivom projektu. “Svi smo ponosni na rad i uspjehe naše Glazbene škole u Varaždinu, za koju inače imamo velike planove. Pokrenuli smo jedan veliki projekt u sklopu kojeg planiramo dograditi i obnoviti zgradu u kojoj škola djeluje, a djeluje u jednoj od najljepših povijesnih palača u Varaždinu. Realizacijom projekta dobili bismo uvjete za proširenje djelatnosti, ali i izuzetno važan prostor za pokretanje novih programa visokoškolskog obrazovanja. Svi nastupi, osvojene medalje i nagrade učenika i profesora Glazbene škole potvrđuju da je to potrebno. Lijepo je bilo u Musikvereinu u Grazu i uživati u izvedbama učenika naše škole, ali i ostalih partnerskih škola te im svima skupa čestitam na ovome uspjehu", rekao je župan Stričak zahvalivši se pritom i veleposlaniku Glunčiću na dolasku i na podršci.

Veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Austriji NJ.E. Danijel Glunčić je istaknuo kako se koncert koji je održan u koncertnoj dvorani grada Graza zasigurno može opisati kao jedinstven glazbeni događaj ne samo u austrijskoj saveznoj zemlji Štajerskoj nego možda čak i u Austriji. “Posebno mi je drago da su u ovom međunarodnom orkestru sudjelovali mladi hrvatski glazbenici iz Glazbene škole Varaždin koji su na taj način odlično predstavili Hrvatsku. Čestitam Varaždinskoj županiji na čelu sa županom Anđelkom Stričakom na pažnji i podršci koju usmjerava upravo kulturi i mladim umjetnicima u Varaždinskoj županiji jer upravo su ti mladi ljudi snažni glas Hrvatske u svijetu”, rekao je veleposlanik Glunčić.

U svakom slučaju, jedna sjajna glazbena promocija Varaždina, Varaždinske županije i cijele Hrvatske u Austriji. Naravno, i naših mladih glazbenika i njihovih profesora, koji su očito pokazali i dokazali da mogu stati uz bok sa svim ostalim mladim glazbenicima i glazbenim pedagozima, ne samo u Alpe Adria regiji nego u cijeloj Europi i šire.

