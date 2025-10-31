Xi se nije dao slomiti Trumpovim carinama, industrija EU može odahnuti 12 mjeseci

Američki predsjednik Donald Trump nije štedio na riječima opisujući svoj dogovor s kineskim vođom Xi Jinpingom u Južnoj Koreji, kojim je privremeno okončana daljnja eskalacija trgovinskog rata što ga je prije nekoliko mjeseci objavio Kini. Trump je u razgovoru s novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One dok je napuštao Južnu Koreju dogovor s Xijem nazvao "nevjerojatnim" i "velikim uspjehom", ocijenivši ga od "1 do 10" s "12", a pohvalio je i Xija kao "iznimnog vođu vrlo snažne zemlje". Kineski predsjednik, s druge strane, bio je puno suzdržaniji i skromniji, kazavši samo da je postignut sporazum o rješavanju glavnih trgovinskih pitanja, a čak ni kineska novinska agencija Xinhua nije iznijela detalje dogovora. Xi je pozvao na što bržu primjenu dogovora, istaknuvši da su pregovarački timovi obje strane još uoči sastanka u Južnoj Koreji postigli okvirni dogovor o rješavanju glavnih pitanja. Bio je to prvi neposredni razgovor Trumpa i Xija od 2019. godine, a sastanak je trajao nešto manje od dva sata, iako je Trump najavljivao da će potrajati tri ili četiri sata.