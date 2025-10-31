Američki predsjednik Donald Trump nije štedio na riječima opisujući svoj dogovor s kineskim vođom Xi Jinpingom u Južnoj Koreji, kojim je privremeno okončana daljnja eskalacija trgovinskog rata što ga je prije nekoliko mjeseci objavio Kini. Trump je u razgovoru s novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One dok je napuštao Južnu Koreju dogovor s Xijem nazvao "nevjerojatnim" i "velikim uspjehom", ocijenivši ga od "1 do 10" s "12", a pohvalio je i Xija kao "iznimnog vođu vrlo snažne zemlje". Kineski predsjednik, s druge strane, bio je puno suzdržaniji i skromniji, kazavši samo da je postignut sporazum o rješavanju glavnih trgovinskih pitanja, a čak ni kineska novinska agencija Xinhua nije iznijela detalje dogovora. Xi je pozvao na što bržu primjenu dogovora, istaknuvši da su pregovarački timovi obje strane još uoči sastanka u Južnoj Koreji postigli okvirni dogovor o rješavanju glavnih pitanja. Bio je to prvi neposredni razgovor Trumpa i Xija od 2019. godine, a sastanak je trajao nešto manje od dva sata, iako je Trump najavljivao da će potrajati tri ili četiri sata.
Xi se nije dao slomiti Trumpovim carinama, industrija EU može odahnuti 12 mjeseci
Peking se obvezao privremeno, na godinu dana, obustaviti najavljena ograničenja pri izvozu rijetkih metala, ključnih sirovina za funkcioniranje suvremene industrije
Komentara 1
Kinezi su izračunali da ako sada uniše USA, do bi im to donijelo više ptete nego koristi. Ali kada s eučvrste u Africi, z agodinu dana bit će svega, a sve loše po nas u EU, nažalost