Dok su kineske trupe marširale, Trump poslao zanimljivu poruku: 'Prenesite moje najtoplije pozdrave...'

Kineski predsjednik Xi Jinping ugostio je ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una na spektakularnoj vojnoj paradi na Trgu Tiananmen, obilježavajući 80. godišnjicu pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu. Parada, najveća te vrste u kineskoj povijesti, okupila je tisuće vojnika, tenkove, raketne sustave i drugu vojnu opremu, šaljući snažnu poruku o kineskoj vojnoj moći i geopolitičkom utjecaju. Xi Jinping, okružen Putinom i Kimom, odao je počast kineskim vojnicima koji su se borili protiv "japanskih osvajača" tijekom rata. U svom govoru, Xi je istaknuo ključnu ulogu Kine u pobjedi saveznika, naglasivši doprinos svoje zemlje u "spašavanju ljudi, obrani mira i osiguravanju pobjede". Pozvao je svjetske nacije na uzajamnu suradnju kako bi se izbjegla "ponovna tragedija", dok je istovremeno podcrtao kinesku odlučnost u ubrzavanju razvoja i zaštiti nacionalnog suvereniteta. Trojica vođa, često nazivana "osovinom previranja" u zapadnim medijima, simboliziraju sve jače savezništvo između Kine, Rusije i Sjeverne Koreje. Oba saveznika, posebice Rusija, uvelike ovise o kineskoj trgovini, osobito nakon zapadnih sankcija uvedenih zbog rata u Ukrajini. Ovaj događaj dodatno učvršćuje njihovu zajedničku poziciju nasuprot globalnom poretku predvođenom Sjedinjenim Američkim Državama.

Dok su kineske trupe marširale, američki predsjednik Donald Trump oglasio se na platformi Truth Social, sugerirajući da Kina i njezini saveznici "kuju zavjeru" protiv Washingtona. "Neka predsjednik Xi i divni narod Kine imaju sjajan i trajan dan slavlja. Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong-unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Država", napisao je Trump, ironično čestitajući na paradi. Trumpova izolacionistička politika, uključujući smanjenje inozemne pomoći i uvođenje agresivnih trgovinskih tarifa, prema mišljenju analitičara, pružila je Kini priliku da se pozicionira kao alternativa američkom globalnom utjecaju. Kritičari upozoravaju da ovakav pristup omogućuje Pekingu da privuče zemlje poput Indije u svoju trgovinsku orbitu, dok istovremeno jača vojnu suradnju s Rusijom i Sjevernom Korejom. Parada je uslijedila nakon ekonomskog summita u Pekingu, kojem je prisustvovao i indijski premijer Narendra Modi, signalizirajući kineske napore u proširenju gospodarskog utjecaja. Međutim, zabrinutost raste oko mogućih kineskih ambicija prema Tajvanu, koji Peking smatra dijelom svog teritorija. Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija kineske i ruske vojne snage, uz potencijalnu podršku Sjeverne Koreje, mogla predstavljati ozbiljnu prijetnju američkim interesima u Tihom oceanu, piše Sky News.

Philip Shetler-Jones, viši istraživački suradnik u Kraljevskom institutu za ujedinjene vojne snage, za Sky News je izjavio: "Zajedničke vježbe kineskih i ruskih snaga, uključujući bombardere, brodove i podmornice sposobne za nuklearno oružje, šalju jasan signal. Ako dođe do sukoba velikih razmjera, Kina očekuje suradnju s Rusijom, a možda i sa Sjevernom Korejom." Parada nije samo obilježila povijesnu pobjedu, već je poslužila i kao platforma za Xi Jinpinga da predstavi Kinu kao svjetsku silu spremnu preoblikovati poslijeratni poredak. Dok se SAD bori s unutarnjim podjelama i promjenama u vanjskoj politici, Kina nastavlja jačati svoje saveze i vojne kapacitete, postavljajući pitanje buduće ravnoteže snaga na globalnoj sceni. Ovaj događaj, uz snažnu simboliku prisustva Putina i Kima, jasno pokazuje kinesku ambiciju da preuzme vodeću ulogu u svjetskoj politici, dok se svijet suočava s novim izazovima i tenzijama.