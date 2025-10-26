Wilders kaže da bi birači trebali donijeti odluku o njegovoj budućnosti na vlasti

Nizozemski krajnje desni političar Geert Wilders pozvao je u subotu čelnike drugih političkih stranaka da preispitaju svoje protivljenje suradnji s njime nakon izbora 29. listopada.

Wilders, koji temelji predizbornu kampanju na obećanju da će zaustaviti priljev tražitelja azila u Nizozemsku, pobijedio je na zadnjim izborima 2023. i vodi u anketama uoči izbora idući tjedan.

No njegovi izgledi da uđe u vladu ili postane premijer izgledaju slabi jer su vođe svih drugih glavnih stranaka isključili mogućnost ulaska u koalicijsku vladu s njime.

Vodstvo u anketama

"Birač odlučuje, a ne druge stranke", rekao je Wilders Reutersu nakon predizbornog skupa u Volendamu, svojem tradicionalnom uporištu sjeverno od Amsterdama.

Sastav vlade ovisit će o rezultatima izbora, rekao je.

"Nadam se da ćemo pobijediti, izgleda dobro, ali nikada se ne zna", rekao je.

Vođa demokršćana Henri Bontenbal rekao je u intervjuu objavljenom u subotu da će Wildersovi birači "ostati 'na suhom' jer on vjerojatno neće vladati".

"Bilo koja koalicija s većinom u donjem domu je demokratska", rekao je za nizozemski dnevni list De Telegraaf.

"Pobjeda na izborima nije jamstvo da ćete ući u vladu ili dati premijera."

Wilders, vođa Slobodarske stranke (PVV), naglasio je u Volendamu da je važno da njegovi pristaše iziđu na izbore i da ih ne demoraliziraju njegovi suparnici.

"Ako PVV pobijedi na izborima i oni vas iznevjere jer neće niti razgovarati s nama, to bi bila smrt za demokraciju u Nizozemskoj", rekao je.

Ispitivanje javnog mnijenja koje je proveo Ipsos, a čiji su rezultati objavljeni u subotu, pokazalo je da je PVV u vodstvu, ali s manjom razlikom nego prije.

Ispitivanje je pokazalo da bi PVV dobio 26 od 150 zastupničkih mjesta u donjem domu parlamenta, a lijeva koalicija Zelenih i laburista, centrista D66 i demokršćana 20 do 23 zastupnika. Ispitivanje ima marginu pogreške od 2 mjesta na obje strane.