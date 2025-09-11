Amerikanci odobrili prodaju moćnog oružja državi koja je ionako trn u oku Rusima

Sjedinjene Države u srijedu su objavile da su odobrile prodaju naprednih projektila zrak-zrak i pripadajuće opreme u vrijednosti većoj od milijardu dolara Finskoj, saveznici u NATO-u koja dijeli dugu granicu s Rusijom.
"Predložena prodaja poboljšat će sposobnost Finske da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama i njezinu interoperabilnost sa SAD-om i drugim savezničkim snagama", navodi se u izjavi Američke agencije za obrambenu sigurnosnu suradnju (DSCA).
Prodaja će, također, "podržati ciljeve američke vanjske politike i nacionalne sigurnosti", dodala je agencija. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Finska je okončala dugogodišnju vojnu nesvrstanost i pridružila se NATO-u 2023. godine. Ovu transakciju još treba odobriti američki Kongres.Što nakon oborenih dronova nad Poljskom? Spominje se i članak 4 NATO saveza
1939. godine USSR napao je neutralnu Finsku i oteo 10% teritorija. Isti taj USSR zajedno sa svojim saveznicima nacistima napao je 1939. godine i Poljsku koju su podjelili sa saveznicima nacistima po pola između sebe (pritom izvršili masovne egzikucije 30 000 Poljskih časnika). Nakon toga napali su i okupirali Estoniju, Latviju, Litvu, dijelove Rumunjske itd...