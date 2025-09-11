Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SNAŽNA PORUKA NATO-a

Amerikanci odobrili prodaju moćnog oružja državi koja je ionako trn u oku Rusima

Foto: Reuters
1/2
VL
Autor
Nikol Zagorac/Hina
11.09.2025.
u 08:13

Nakon ruske invazije na Ukrajinu Finska je okončala dugogodišnju vojnu nesvrstanost i pridružila se NATO-u 2023. godine.

Sjedinjene Države u srijedu su objavile da su odobrile prodaju naprednih projektila zrak-zrak i pripadajuće opreme u vrijednosti većoj od milijardu dolara Finskoj, saveznici u NATO-u koja dijeli dugu granicu s Rusijom.

"Predložena prodaja poboljšat će sposobnost Finske da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama i njezinu interoperabilnost sa SAD-om i drugim savezničkim snagama", navodi se u izjavi Američke agencije za obrambenu sigurnosnu suradnju (DSCA).

Prodaja će, također, "podržati ciljeve američke vanjske politike i nacionalne sigurnosti", dodala je agencija.  Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Finska je okončala dugogodišnju vojnu nesvrstanost i pridružila se NATO-u 2023. godine. Ovu transakciju još treba odobriti američki Kongres. 
Što nakon oborenih dronova nad Poljskom? Spominje se i članak 4 NATO saveza
Ključne riječi
NATO Finska SAD oružje

Komentara 19

Pogledaj Sve
DP
Dpejakovic2
10:06 11.09.2025.

1939. godine USSR napao je neutralnu Finsku i oteo 10% teritorija. Isti taj USSR zajedno sa svojim saveznicima nacistima napao je 1939. godine i Poljsku koju su podjelili sa saveznicima nacistima po pola između sebe (pritom izvršili masovne egzikucije 30 000 Poljskih časnika). Nakon toga napali su i okupirali Estoniju, Latviju, Litvu, dijelove Rumunjske itd...

CA
Carabit
14:22 11.09.2025.

Kad je dosao momenat da Rusi istjeraju Fince, obracunaju se i pregaze ih, Finci su potpisali sporazum sa Rusima da ce ostat neutralni. Taj sporazum su Finci prekrsili isto kao Ukrajina koja je suverenost dobila u zamjenu za neutralnost.

PV
prcko.vita
09:56 11.09.2025.

Ako je istina da Amerikanci oružje prodaju EU koja isto to oružje poklanja Ukrajini, onda bi dolar trebao biti jači od eura, a vidimo da nije tako.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još