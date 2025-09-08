Dok Finska jača svoju obranu u blizini ruske granice, Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i premijer, izjavio je kako "Helsinki vodi konfrontacijski kurs pripremajući se za rat s Rusijom, očito pripremajući odskočnu dasku za napad na nas". Izjava je bila dio njegove kolumne objavljene u ruskom mediju TASS. U svojoj kolumni Medvedev također izražava zabrinutost zbog toga što je Finska pristupila NATO-u te što NATO otvara novi regionalni zapovjedni centar kopnenih snaga u Mikkeliju (Finska), blizu ruske granice, piše Kyiv Post.

Medvedev je naveo da je NATO sada "u potpunosti uključen u te napore i aktivno djeluje u svih pet operativnih domena u Finskoj: na kopnu, moru, u zraku, svemiru i kibernetičkom prostoru". Kao dokaz dugoročnog vojnog planiranja usmjerenog protiv Rusije istaknuo je sve veću prisutnost NATO infrastrukture i zapovjednih elemenata na sjeveru Finske.

NATO vježbe koje su se održavale posljednje dvije godine bivši je ruski predsjednik također ocijenio provokativnima. I Rusija i Finska jačaju svoju graničnu obranu. Prošlog je mjeseca Finska najavila da će pojačati sigurnost na granici, a prošlog je vikenda Rusija objavila da ojačava svoju granicu s Finskom zbog neprijateljskih poteza Finske. Finska se pridružila NATO-u u travnju 2023. kako bi ojačala svoju sigurnost protiv ruske agresije, potaknuta invazijom Rusije na Ukrajinu u veljači 2022.