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UKRAJINCI PROSVJEDUJU

Rusi vide priliku nakon smjene koja je uzdrmala Ukrajinu: 'Smatram to plusom za nas'

Ukraine's Defence Minister Mykhailo Fedorov attends a press conference Kyiv
Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS
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Autor
Dora Taslak
17.07.2026.
u 08:27

Niz ruskih vojnih komentatora smatra da će smjena Mihajla Fedorova oslabiti tehnološku prednost Kijeva na bojištu

Ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski odlučio je smijeniti Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, što je izazvalo val negodovanja među Ukrajincima te dovelo i do prosvjeda. Ukrajina je, tijekom njegovog šestomjesečnog mandata, proširila nabavu dronova te ojačala srednje i dalekometne sposobnosti. S obzirom na to, Fedorova su podržavali Ukrajinci koji domaću proizvodnju dronova, decentralizirane inovacije i brzo razvijajuću tehnologiju vide kao ključne za prevladavanje ruskih prednosti u ljudstvu.

S druge strane, mnogi Rusi likuju zbog njegove smjene. Kako navodi Kyiv Post, niz ruskih vojnih komentatora smatra da će taj potez oslabiti tehnološku prednost Kijeva na bojištu. Jedan je, primjerice, naveo kako je Fedorovljev naglasak na bespilotnim sustavima prijetio Moskvi jer je umanjivao važnost glavne ruske konvencionalne prednosti, odnosno većeg broja snaga.

Drugi je opisao smjenu kao "dar" Rusiji, priznajući da je Fedorov brzo uveo tehnologije koje su komplicirale ruske vojne operacije. "Ako uklone Fedorova iz Ministarstva obrane, smatram to plusom za nas“, izjavio je te izrazio nadu da će se ukrajinski sustav obrambene nabave vratiti korupciji i birokratskoj disfunkcionalnosti koja ga je i ranije pogađala.

Zelenski je imenovao Yevhenija Khmaru vršiteljem dužnosti ukrajinskog ministra obrane u četvrtak. Khmara prelazi na tu dužnost nakon što je od siječnja bio vršitelj dužnosti šefa Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), a prethodno zapovijedao elitnim Centrom specijalnih operacija "Alfa“.
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Ukraine's Defence Minister Mykhailo Fedorov attends a press conference Kyiv
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Ključne riječi
Mihajlo Fedorov rat u Ukrajini Ukrajina Volodimir Zelenski

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