Kaos na hrvatskim autocestama: Kolone kilometarske, vozači satima čekaju prema moru i Zagrebu

Pojačan promet obilježio je ponedjeljak na hrvatskim autocestama, a na pojedinim dionicama stvaraju se višekilometarske kolone u oba smjera. Najveće gužve zabilježene su na autocesti A1 prema moru i Zagrebu, ali i na prilazima naplatnim postajama Lučko te na A2 i A7.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik promet je pojačan u oba smjera. Između Lučkog i Bosiljeva 2 vozi se u kolonama koje se sporo kreću uz povremene zastoje. Posebno je opterećen prilaz naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, gdje se promet usporava već od čvora Kosnica na A3, dok je iz smjera Jankomira kolona duga oko pet kilometara. Istodobno se prema Zagrebu kod naplatnih postaja Lučko i Demerje stvaraju kolone duge oko jednog kilometra.

Dodatne poteškoće na A1 izazvala je prometna nesreća u tunelu Brezik na dionici između Otočca i Perušića. Iako su vozila uklonjena, promet se i dalje odvija usporeno, a kolona u smjeru Dubrovnika doseže oko šest kilometara. Gužve su zabilježene i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje se prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila kolona duga oko četiri kilometra. Pojačan promet bilježi se i na zagrebačkoj obilaznici (A3) u smjeru zapada, gdje se mjestimice stvaraju zastoji.

Problemi su i na autocesti A7 između tunela Škurinje I i tunela Katarina zbog prometne nesreće. Promet se odvija samo jednim voznim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona je duga oko tri kilometra. Pojačan promet bilježi se i na Krčkom mostu, gdje se prema kopnu usporeno vozi od Njivica, dok se u smjeru otoka kolona stvara već od čvora Kraljevica. Usporena vožnja zabilježena je i na državnoj cesti DC1 između Rakovog Potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca te u zoni radova između Gračaca i Knina.

Hrvatski autoklub upozorava da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski, dok u priobalju puše bura. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju dovoljan razmak između vozila te računaju na moguće dodatne zastoje tijekom ostatka dana.