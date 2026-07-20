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Kaos na hrvatskim autocestama: Kolone kilometarske, vozači satima čekaju prema moru i Zagrebu

Gužve na cestama
Foto: HAK
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
20.07.2026.
u 14:00

Najveće gužve zabilježene su na autocesti A1 prema moru i Zagrebu, ali i na prilazima naplatnim postajama Lučko te na A2 i A7.

Pojačan promet obilježio je ponedjeljak na hrvatskim autocestama, a na pojedinim dionicama stvaraju se višekilometarske kolone u oba smjera. Najveće gužve zabilježene su na autocesti A1 prema moru i Zagrebu, ali i na prilazima naplatnim postajama Lučko te na A2 i A7.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik promet je pojačan u oba smjera. Između Lučkog i Bosiljeva 2 vozi se u kolonama koje se sporo kreću uz povremene zastoje. Posebno je opterećen prilaz naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, gdje se promet usporava već od čvora Kosnica na A3, dok je iz smjera Jankomira kolona duga oko pet kilometara. Istodobno se prema Zagrebu kod naplatnih postaja Lučko i Demerje stvaraju kolone duge oko jednog kilometra.

Dodatne poteškoće na A1 izazvala je prometna nesreća u tunelu Brezik na dionici između Otočca i Perušića. Iako su vozila uklonjena, promet se i dalje odvija usporeno, a kolona u smjeru Dubrovnika doseže oko šest kilometara. Gužve su zabilježene i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje se prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila kolona duga oko četiri kilometra. Pojačan promet bilježi se i na zagrebačkoj obilaznici (A3) u smjeru zapada, gdje se mjestimice stvaraju zastoji.

Problemi su i na autocesti A7 između tunela Škurinje I i tunela Katarina zbog prometne nesreće. Promet se odvija samo jednim voznim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona je duga oko tri kilometra. Pojačan promet bilježi se i na Krčkom mostu, gdje se prema kopnu usporeno vozi od Njivica, dok se u smjeru otoka kolona stvara već od čvora Kraljevica. Usporena vožnja zabilježena je i na državnoj cesti DC1 između Rakovog Potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca te u zoni radova između Gračaca i Knina.

Hrvatski autoklub upozorava da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski, dok u priobalju puše bura. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju dovoljan razmak između vozila te računaju na moguće dodatne zastoje tijekom ostatka dana.

Kaos na hrvatskim autocestama: Kolone kilometarske, vozači satima čekaju prema moru i Zagrebu
Gužve na cestama
1/6
Ključne riječi
gužve na autocestama HAK

Komentara 3

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OL
olujasviholuja
14:20 20.07.2026.

Kako nebi bio kaos, kad stranci se neznaju voziti po AC, evo danas idem iz Varaždina prema Zargebu, a starnci se voze 80 na AC, ne jedan već svaki peti /šesti, a kad takvi dođu na zagregačku obilaznicu i AC prema Karlovcu, rade čepove, jer ih moraju i kamioni precicati

TM
trаde_mark
14:36 20.07.2026.

To se zove ljetne gužve, a ne kaos.

Avatar kozorog
kozorog
14:53 20.07.2026.

kako to da je problem samo kod nas kad su gužve?! na tolls . eu / traffic - info možete pogledati gdje smo mi u odnosu na druge trenutno. kad bi slovenija napravila autocestu od novog mesta do recimo bosiljeva, kad bi od letenya do osijeka ili pečuha bila autocesta kroz mađarsku, kad istok države ne bi na more putovao preko zagreba, kad zagrebačka obilaznica na bi bila dio sustava autoceste već ono što treba biti, obilaznica, e onda bi mogli govoriti o planskom i optimiziranom cestovnom sustavu u i oko nas.

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