Erupcija vulkana: Poginulo najmanje pet osoba, za desecima se traga

Najmanje pet osoba poginulo je nakon što je došlo do erupcije vulkana na Novom Zelandu. Policija je javila kako će broj stradalih vjerojatno još rasti jer je u tijeku spašavanje oko 50 osoba.

Dvadeset tri osobe, od kojih su neki vjerojatno turisti s kruzera Ovation of the Seas, spašene su s Bijelog otoka, na kojem je došlo do erupcije vulkana, objavila je policija. Ranije se mislilo kako se stotinjak ljudi nalazilo u blizini, no policija je procijenila da je zapravo na otoku bilo pedesetak ljudi od kojih se za polovicu još uvijek ne zna gdje su.

Bijeli otok udaljen je oko 50 kilometara od istočne obale Sjevernog otoka, jednog od dva glavna novozelandska otoka. Vulkanolozi kažu da je vulkan izbacio pepeo i dim preko 3,5 kilometara u zrak, te su golemi oblaci dima bili vidljivi na Sjevernom otoku.

"Znamo da su brojni turisti bili oko otoka i na otoku u to vrijeme, i Novozelanđani i inozemni turisti", rekla je premijerka Jacinda Ardern na novinskoj konferenciji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Znam da će postojati ogromna zabrinutost i tjeskoba kod svih čiji su voljeni bili na otoku, ili blizu otoka u to vrijeme. Mogu vas uvjeriti da policija radi sve što može učiniti", dodala je.

Kevin O'Sullivan, izvršni direktor novozelandskog udruženja kruzera kazao je kako vjeruje da je kruzer Ovation of the Seas u vrijeme erupcije obilazio otok.

Ovation of the Seas je kruzer na 16 katova koji može primiti gotovo pet tisuća putnika, dok ima 1 500 članova posade.

Vulkan na Bijelom otoku jedan je od najaktivnijih vulkana na Novom Zelandu i popularna je destinacija turista.