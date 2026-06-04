Vukić iz Agencije za istraživanje nesreća otkrila detalje tragedija u Istri: 'Među poginulima su dvojica pilota'

Teška zrakoplovna nesreća kod Medulina, u kojoj su život izgubile četiri osobe, i dalje je predmet intenzivne istrage. Manji zrakoplov srušio se u četvrtak prijepodne nedaleko od medulinskog aerodroma nakon leta iz Austrije, a istražitelji na terenu prikupljaju dokaze koji bi trebali rasvijetliti okolnosti tragedije.

O najnovijim informacijama govorila je Alana Vukić iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. 'Prije svega želim izraziti sućut, u ime Agencije i u svoje osobno ime, obiteljima poginulih u zrakoplovnoj i pomorskoj nesreći te poželjeti brz oporavak preživjelom u pomorskoj nesreći', rekla je Vukić.

Pojasnila je da je Agencija oko 11.20 sati zaprimila obavijest Operativno-komunikacijskog centra MUP-a i Hrvatske kontrole zračne plovidbe o padu zrakoplova. 'Riječ je o manjem zrakoplovu njemačkih registarskih oznaka koji je letio iz Austrije prema Medulinu. Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, u nesreći su smrtno stradale četiri osobe. Za dvije osobe potvrđeno je da su austrijski državljani i piloti, dok za preostale dvije osobe još nemamo službenu potvrdu identiteta', rekla je.

Dodala je kako će sve okolnosti nesreće biti predmet službene istrage. 'Provodi se očevid i to je zasad sve što možemo potvrditi', rekla je. Na pitanje je li zrakoplov prije nesreće bio u kontaktu s kontrolom leta, Vukić nije željela iznositi detalje prije završetka istrage. 'Sve činjenice i dokazi utvrđivat će se tijekom istrage. Trenutačno je u tijeku očevid', istaknula je.

Osvrnula se i na pomorsku nesreću koja se gotovo istodobno dogodila na području Istre, naglasivši kako taj slučaj nije u nadležnosti njezine agencije. 'Riječ je o nesreći u kojoj je pronađeno tijelo austrijskog državljanina. Trenutačno se prikupljaju činjenice, nakon čega će glavni istražitelj kontaktirati nadležno istražno tijelo Republike Austrije ', navela je.

Dodala je da istražitelji izuzimaju elektroničke uređaje i druge relevantne tragove koji bi mogli pomoći u utvrđivanju uzroka nesreće. Na kraju je potvrdila da su sve osobe stradale u zrakoplovnoj nesreći bile odrasle osobe. 'Ono što zasad znamo jest da su sve osobe odrasli muškarci. Sigurno možemo potvrditi da među stradalima nema djece', zaključila je Vukić.