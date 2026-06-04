Nijaz je vidio zadnje trenutke zrakoplova prije pada: Letio je horizontalno, a onda se odjednom počeo u spirali spuštati

Inspektori Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koji tijekom dana trebaju započeti istragu kod malog sportskog aerodroma u Medulinu rasvijetlit će uzroke koji su doveli do pada aviona koji je iz Austrije poletio dana ujutro do juga Istre.

Pa, iako je prerano govoriti o tome što je moglo dovesti do toga da pilot izgubi kontrolu nad avionom, Nijaz Delić koji koristi sportski aerodrom Medulin kazao nam je da je svjedočio zadnjim trenucima leta aviona koji se srušio svega par stotina metara od aerodroma na koji je trebao sletjeti.

'Znam da je pilot aviona bio iskusan, a znam i da je avion kojim je upravljao bio u dobrom stanju. Po onome što sam vidio u zraku, avion je letio horizontalno, približavao se mjestu gdje je trebao sletjeti, da bi se odjednom počeo u spirali spuštati, odnosno padati na tlo. Ne znam što se dogodilo, što je uzrokovalo ovu tragediju. Mogu samo nagađati da se pilotu iznenada nešto dogodilo ili da je došlo do nekog neobjašnjivog, nenadanog kvara na letjelici. Istraga će to rasvijetliti' , kazao je Nijaz Delić. Kako neslužbeno doznajemo, taj je let bio prijavljen njemu kao korisniku sportskog aerodroma Medulin.

Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Pogledajte prve fotografije s mjesta nesreće Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Po srušenoj letjelici vidi se da joj je pri udaru o tlo potpuno uništen prednji kraj, dok je rep aviona ostao čitav, što je dokaz, kažu nam poznavatelji, da je pilot već bio u manevru slijetanja, odnosno da je pao s manje visine. Tragedija se, dakle, dogodilo svega par trenutaka prije planiranog slijetanja, pa iako su žurne službe odmah upućene na lokaciju do koje je lako doći, putnicima u avionu, a riječ je o ukupno četiri osobe, nije bilo spasa. Preminule su na licu mjesta od posljedica udara letjelice o tlo. Iz PU istarske rečeno nam je da za sada ne tragaju za još osoba povezanih s letom, odnosno da nemaju informaciju o postojanju drugih putnika iz aviona.

Let ovog privatnog malog aviona, kao niti slijetanje u Medulinu nije prijavljeno Aeroklubu Istra. Nina Topić, predsjednica i osnivačica Aerokluba Istra kazala nam je da je sportski aerodrom Medulin 2014. godine izgubio status aerodroma, te da je sada registriran kao površina za uzlijetanje i slijetanje, te da ga koristi Aeroklub Krila Istre. Stoga se letovi ne prijavljuju niti Aeroklubu Istra ili ostalim institucijama, već korisniku letilišta koje se nalazi na državnoj zemlji.

Inače, mala letjelica ima Njemačke oznake, no putnici su bili iz Austrije od kuda je letjelica i poletjela prema Medulinu. Identitet poginulih osoba još nije poznat. Policija na terenu provodi istragu, utvrđuje sve detalje, a po dolasku istražitelja Agencije za istragu zrakoplovnih nesreća, istraga će biti dodatno proširena.