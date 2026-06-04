Austrijski mediji o zrakoplovnoj nesreći u Hrvatskoj

U austrijskim medijima u četvrtak do kasno poslijepodne niti riječi o stravičnoj nesreći malog zrakoplova, koji je poletio iz Austrije prema jugu Istre, u kojoj su smrtno stradala četiri Austrijanca. Prva informacija o stravičnoj nesreći objavio je austrijski radio i televizija ORF tek u svojim popodnevnim vijestima u 17 sati: “Sve četiri osobe u malom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije srušile su se danas iznad hrvatskog poluotoka Istre. Hrvatski mediji izvijestili su o tome, pozivajući se na policijske izvore. Međutim, istražitelji još nisu objavili nikakve informacije o identitetu ili nacionalnosti žrtava. Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je novinskoj agenciji APA da je u kontaktu s hrvatskim vlastima kako bi se utvrdila nacionalnost žrtava”, navodi ORF.

Uz opasku, kako su hrvatski mediji izvijestili da je “mali zrakoplov tipa Beechcraft Bonanza bio registriran u Njemačkoj. I da se je nesreća dogodila oko 11:20 sati u blizini sportskog aerodroma Medulin.

ORF se je pritom pozvala na izvješće Hine i njene policijske izvore. Na kraju se ističe, da prema neslužbenim podacima, upravo je sportska zračna luka kraj Medulina navodno bila cilj za slijetanje malog zrakoplova i posade. Navodi se kako je zasad nepoznato što je moglo dovesti do toga da je pilot izgubio kontrolu nad zrakoplovom.

Prva konkretne podatke, nešto kasnije objavio je austrijski dnevni list “Kronen Zeitung”. Pod naslovom “Četiri Austrijanaca poginula pri padu malog zrakoplova” i nadnaslovom “Nesreća u Hrvatskoj”, piše o tragičnoj nesreći u Hrvatskoj u kojoj su pri padu zrakoplova poginula četiri muškarca: pilot / vlasnik zrakoplova i još tri osobe.

List navodi da je mali zrakoplov poletio iz Nikolsdorfa u istočnom Tirolu oko 10,20 sati. I da se navodno radi o zrakoplovu tipa Beech G36 Bonanza, registriranom u Njemačkoj. U nastavku ističe da je za četiri osobe u avionu, sva pomoć stigla prekasno. I da je riječi o četiri muškarca iz Austrije.

“Prema očevicima, zrakoplov je isprva letio normalno, prije nego što je iznenada ušao u spiralno obrušavanje, neposredno prije slijetanja u zračnu luku Medulin u Istri, I odjednom se srušio. Brojni spasitelji ubrzo su došli na mjesto nesreće”, piše Krone.

“Jednostavno, tragično je to, što se je dogodilo”, rekla je šokirana voditeljica zračne luke Nikolsdorf Andrea Moser za “Kronen Zeitung”, dodajući kako su četiri žrtve muškarci iz Austrije. Prema pisanju lista let od Istočnog Tirola do Hrvatske trebao je trajati samo 55 minuta. Pilot se je navodno, još istoga dana namjeravao vratiti u Austriju. Polijetanje zrakoplova bilo je posve normalno. Mali zrakoplov je inače stacioniran u Lienzu u Istočnom Tirolu.

Austrijanci čekaju na službeno priopćenje hrvatske policije o padu malog zrakoplova.