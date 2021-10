Vujčić pojasnio izjavu ratama kredita: 'U ovom trenutku to je malo vjerojatna opcija'

Guverner HNB-a Boris Vujčić pojasnio je jučerašnju izjavu o rastu rata kredita te kazao kako je to malo vjerojatan scenarij.

- Vrlo je mala vjerojatnost da će rate kredita porasti od 10 do 20 posto, ali ljudi moraju biti svjesni rizika, pogotovo u ovoj situaciji kada je stopa inflacije porasla i ako bi duže bila prisutna i nastavila rasti. U situaciji smo povijesno najnižih kamatnih stopa, kazao je Vujčić za N1.

Podsjećamo, premijer Andrej Plenković danas se osvrnuo na izjavu guvernera da bi kamatne stope mogle porasti do 20 posto te kazao kako je on to shvatio kao ''nekakvo potpitanje - eventualno, možda u slučaju''.

- Ako nešto misli o tome, neka nam priopći, poručio je Plenković i dodao da građani ne moraju ''na prvi balun lupati najžešće''.

Guverner je kazao kako se radi o temi iz 2015., kada je HNB s bankama razgovarao o tome da se ljudima krenu nuditi fiksirane kamatne stope.

- Došli smo u situaciju da su varijabilne pale s 90 posto 2015. na nekih 38 posto danas. Stambeni krediti, samo desetak posto je uz varijabilnu stopu, a većina ih ima zaštitu za cijelo razdoblje. Ranjivost stanovništva puno je manja nego što je bila prije pet-šest godina, pojasnio je guverner.

- Prosječno dospijeće stambenog kredita koji se danas daje je 21 godina. Ako imate zaštitu, što većina ima, kada i ako kamatne stope krenu rastu, da bi rata kredita mogla rasti 4,5 posto, nadodaje te ponavlja da ljudi trebaju uvijek biti svjesni rizika.

- To je neki najcrnji scenarij. Ako bi se i realizirao rast od 20 posto, odnosio bi se na manju grupu potrošača, zaključuje guverner.

