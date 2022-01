Vujčić: Ako se ustanovi da je netko trgovao povjerljivim informacijama, ostat će bez posla

Guverner HNB-a Boris Vujčić referirao se na aferu oko trgovanja vrijednosnicama na temelju povlaštenih informacija poručivši da se u svom poslu držao zakona, o ostavci ne razmišlja, a Hanfu je pozvao da da provjeri istinitost medijskih napisa o navodnim nepravilnostima.

"Pa, sasvim sigurno nismo pogriješili, nema ništa što bih ja vidio da bismo pogriješili", izjavio je Vujčiću u nedjelju u emisiji RTL Danas komentirajući napise Indexa prema kojima je 40 zaposlenika središnje banke trgovalo vrijednosnicama na temelju povlaštenih informacija.

U HNB-u su zainteresirani da se stvari što prije raščiste, a Vujčić kaže da je pozvao i Hanfu u utorak da provjeri te navode.

Ustvrdio je i da štetu HNB-u nisu napravili zaposlenici, već medijska "halabuka" koja se digla "bez ikakvih dokaza".

U svom poslu se, istaknuo je, držao zakona, na što je ponosan. Dodao je da je 2001., kada je postao član vodstva HNB-a, prodao dionice dvije banke koje je imao, upravo zato da bi izbjegao bilo kakav potencijalni sukob interesa.

Naveo je i da je 2016. donesen etički kodeks za sve zaposlenike HNB-a, ako trguju vrijednosnicama banaka, da to moraju prijaviti nadležnim rukovoditeljima.

Ako se nekom dokaže trgovanje povlaštenim informacijama dobit će otkaz

"Ako se ustanovi da je netko trgovao povjerljivim informacijama iz HNB-a ta će osoba odmah izgubiti posao i mislim da to neće biti kraj problema za tu osobu. Ako je itko tako nešto radio. Ali, mi nemamo u ovom trenutku baš nikakve niti indicije da se tako nešto dogodilo", kazao je guverner.

Istaknuo je i da o ostavci ne razmišlja. Smatra da je cilj afere oko HNB-a našteti procesu uvođenja eura poručivši da je to pokušaj koji neće uspjeti.

"Ali s ovakvom atmosferom, optuživanjem bez dokaza u javnom prostoru i u dijelu političkog prostora, sasvim se sigurno nagriza kredibilitet institucije", ocijenio je te dodao kako je "kačenje na neprovjerene informacije" loše i za tu instituciju i za društvo.

Istaknuo je da je Hanfa redovitim putem tražila sve informacije te da ima pristup svim podacima i HNB-a i SKDD-a.

S obzirom da je za sutra najavljena prognoza Državnog zavoda za statistiku o stopi inflaciji za prosinac rekao je da je "podatak za studeni bio viši od očekivanja, stopa inflacije porasla je s 3,8 na 4,8 posto".

Na stopu inflacije u tekućoj godini presudan utjecaj će, kaže, imati najavljeni rast cijene energenata.

"Ako dođe do porasta cijena plina od 10 do 30 posto i električne energije između pet i 15 posto, tada procjenjujem da bi stopa inflacije mogla biti između 3,5 i četiri posto... Da, to je projekcija za 2022.", rekao je Vujčić.

Dodao je i kako po njegovom saznanju sutra neće biti prisutan na predstavljanju Zakona o euru, a na potpitanje kako to da ga premijer nije pozvao, odgovorio je da bi to trebalo pitati premijera.