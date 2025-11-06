Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
STRATEGIJA ZA PREVLADAVANJE KRIZE

Vučićeva diplomatska akrobacija: Ovo sve nudi Zapadu ne bi li se spasio, a jedna kritika došla mu je i iz neočekivanog smjera

Autor
Zoran Vitas
06.11.2025.
u 16:20

Ovog tjedna, 4. studenoga, trebalo se u parlamentu Srbije glasati o posebnom zakonu kojim bi se Jaredu Kushneru, zetu Donalda Trumpa, i njegovoj tvrtki Affinity Partners olakšala realizacija planiranog nekretninskog projekta na mjestu nekadašnjeg generalštaba

Aleksandar Vučić telefonski je prekjučer razgovarao s Volodimirom Zelenskim. – Detaljno smo razgovarali o europskim integracijama naših zemalja. Ima stvari u kojima si možemo međusobno pomoći. Razgovarali smo, također, i o prilikama za suradnju na polju regionalne sigurnosti. Naše zemlje su podjednako za to zainteresirane, radit ćemo na tome. Diskutirali smo i o međunarodnim odnosima u bliskoj budućnosti. Složili smo se da održavamo kontakte i ubuduće se usklađujemo, napisao je predsjednik Ukrajine na svojem X profilu. Ovaj kontakt došao je nakon objave u ponedjeljak prema kojoj je Srbija spremna prodavati streljivo zemljama EU bez uvjeta da se ono ne šalje u Ukrajinu. – Naša su skladišta puna streljiva. Proizvodimo više nego Francuska, Ne želim da nas se smatra nekim tko konstantno opskrbljuje zaraćene strane, ali streljivo je potrebno i Europi, objašnjavao je diplomatski Vučić odluku da javno prizna ono što je poznato već mjesecima, a to je da Srbija preko trećih strana šalje municiju u Ukrajinu. Nastavio je kako očekuje da europske zemlje sklope ugovore koji će odnijeti iz Srbije ''sve što imaju'', a vjeruje da je to fenomenalan doprinos Srbije europskoj obrani. Ali onda nije mogao izbjeći pravu istinu.

Ključne riječi
Ukrajina Europa Streljivo sigurnost oružje Donald Trump Volodimir Zelenski Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 9

Pogledaj Sve
NA
NANO
16:29 06.11.2025.

Šešeljov učenik sa muljanjem, lažima i radikalnom politikom već više od 30 godina mulja međunarodnu zajednicu, regiju i Srbijance, i to do sada vrlo uspješno. Dali su se probudili ili muljaža ide dalje.

Avatar punk
punk
17:00 06.11.2025.

ako se srbi okreću zapadu to je siguran znak da rusija gubi rat... srbi su uvijek na strani pobjednika...

HE
hexon
17:17 06.11.2025.

Ovaj posredno i neposredno ubija mnoge. Onog kog bi najradije, Hrvate, ne može. 🤫🚜🚜🚜🚜

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja