Vučićeva diplomatska akrobacija: Ovo sve nudi Zapadu ne bi li se spasio, a jedna kritika došla mu je i iz neočekivanog smjera

Aleksandar Vučić telefonski je prekjučer razgovarao s Volodimirom Zelenskim. – Detaljno smo razgovarali o europskim integracijama naših zemalja. Ima stvari u kojima si možemo međusobno pomoći. Razgovarali smo, također, i o prilikama za suradnju na polju regionalne sigurnosti. Naše zemlje su podjednako za to zainteresirane, radit ćemo na tome. Diskutirali smo i o međunarodnim odnosima u bliskoj budućnosti. Složili smo se da održavamo kontakte i ubuduće se usklađujemo, napisao je predsjednik Ukrajine na svojem X profilu. Ovaj kontakt došao je nakon objave u ponedjeljak prema kojoj je Srbija spremna prodavati streljivo zemljama EU bez uvjeta da se ono ne šalje u Ukrajinu. – Naša su skladišta puna streljiva. Proizvodimo više nego Francuska, Ne želim da nas se smatra nekim tko konstantno opskrbljuje zaraćene strane, ali streljivo je potrebno i Europi, objašnjavao je diplomatski Vučić odluku da javno prizna ono što je poznato već mjesecima, a to je da Srbija preko trećih strana šalje municiju u Ukrajinu. Nastavio je kako očekuje da europske zemlje sklope ugovore koji će odnijeti iz Srbije ''sve što imaju'', a vjeruje da je to fenomenalan doprinos Srbije europskoj obrani. Ali onda nije mogao izbjeći pravu istinu.