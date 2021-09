'Vučićev poziv je provokacija, a i protuzakonito je isticanje zastava drugih država'

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić ocijenio je poziv srbijanskog predsjednika Aleksandara Vučića „Srbima iz svih srpskih zemalja“ da 15. rujna izvjese srpske zastave, ma gdje živjeli, neprimjerenim, neprihvatljivim i provokacijom.

Ocjenjujem da je to provokacija i neprimjereno, tim više što se radi o kršenju zakona, rekao je Bačić novinarima u Hrvatskom saboru, podsjetivši da je Zakonom o javnom redu i miru nedopušteno isticanje zastava drugih država.

Očekujem da će pripadnici srpske zajednice poštivati zakon

„Očekujem da će naši sugrađani, i pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj, poštivati njen zakon“, kazao je Bačić i naglasio kako mu je neprimjereno i neprihvatljivo da „predsjednik Republike Srbije poziva građane Republike Hrvatske, pa ako hoćete i pripadnike srpskog naroda i srpske zajednice u Hrvatskoj, da 15. rujna izvjese u Hrvatskoj zastave Republike Srbije“.

Upitan hoće li policija to nadzirati odgovorio je kako smatra da hrvatska policija uredno i vrlo kvalitetno obavlja svoje zakonom povjerene poslove pa je uvjeren da će tako biti i sutra.

„Ništa specijalno, nije teško provjeriti je li netko na svom prozoru izvjesio zastavu druge države“, rekao je Bačić.

Odbacio je tvrdnje iz oporbe da je hrvatska vlast trebala puno oštrije reagirati na Vučićev poziv, a to nije učinila zbog suradnje s koalicijskim partnerom, SDSS-om.

„Vlada i Hrvatska su primjereno reagirali. Iznio sam stav Kluba HDZ-a i mislim da sam prilično jasno rekao što mislim o pozivu da se u Hrvatskoj izvjese srpske zastave“, uzvratio je.

Naglasio je da HDZ korektno surađuje s koalicijskim partnerima. „Vladajuća većina je stabilna, ali to ne znači da bi prešli preko ovakvog poziva, da bi ga prešutjeli zato što smo u koaliciji sa zastupnicima nacionalnih manjina“, poručio je.

Nije želio komentirati izjavu Milorada Pupovca da bi svaka institucija srpske zajednice trebala imati pravo uz hrvatsku, izvjesiti i srpsku zastavu, te da je Vučićev poziv shvatio kao ohrabrenje, a ne nametanje.

Za to ćete trebati pitati Pupovca, vrlo jasno sam rekao što mislim, rekao je predsjednik HDZ-ova Kluba.

Vladajuća većina je stabilna

Bačić je uoči jesenskog zasjedanja Sabora ustvrdio da je vladajuća većina stabilna, a Vlada ima punu potporu u rješavanju brojnih izazova, od nastavka gospodarskog oporavka, preko borbe s pandemijom, do obnove nakon potresa i pripreme proračuna za iduću godinu.

Očekuje da Vlada do kraja mjeseca usvoji izmjene Zakona o obnovi, kako bi se ubrzala obnova Zagreba i Banovine.

Poručio je da se ne opterećuje stanjem u oporbi, SDP-u i DP-u. Proteklih se mjeseci više bave sami sobom, nego onime što zanima njihove pristaše, no to je stvar oporbe i ne bih ulazio u to, rekao je Bačić.

