Vučićev medijski 'trbuhozborac': Hrvati su jedna od rijetkih nacija koji nikada nisu prošli proces denacifikacije

Hrvati su jedna od rijetkih nacija koji nikada nisu prošli proces denacifikacije. Bilo je nekih glumatanja, ali nikad se sa svojim zločinima nisu pokajali, oni se ponose svojim zločinima, Hrvatska je članica Europske unije na bruku i sramotu Europske unije.

Srbija na granicama ima povampireni nacizam, a ustaštvo je najgori oblik nacizma i fašizma…i taj netko određuje nama po kojoj cijeni ćemo kupovati naftu…”

O “denacifikaciji Hrvatske” govorio je u jučerašnjoj emisiji na TV PINK-u najdraži Vučićev medijski trbuhozborac stanoviti Dragan J. Vučićević. On je glasan jednako koliko i četnički zločinac, politički otac Aleksandra Vučića, Vojislav Šešelj i u svojim istupima često Hrvate poistovjećuje s ustašama.

Uz opasku voditelja stanovitog Sarape da je od kazne za ustaške zločine Hrvate spasio Tito, Dragan J. Vučićević ostrašćeno govori da je Hrvatska danas sljednica NDH. Dragan J. Vučićević direktor je opskurnog tabloida Informer o kojem su mnogi slobodni novinari iz Srbije već napisali sve i ne bi bio ni vrijedan spomena i da ne spominje denacifikaciju, i da taj, kako mu tepaju Vučićev Vučko, ne šalje istu poruku “denacifikacije” koja je bila medijsko opravdanje Putinu za napad na Ukrajinu.

Je li Hrvatska svjesna da je priča o “denacifikaciji Hrvatske” zapravo prijetnja Hrvatskoj ratom ako Srbiji zatvori ventil nafte na Omišlju? I da je to ozbiljna prijetnja od likova nimalo različitih od onih preko Drine iz 1991.godine?

Vučić je podsjetimo 1995.godine podvio rep nakon što je Srbima u Glini obećavao Srbiju, i nije ih došao braniti. Ni Vučko nije vuk i ne laje on zbog sela i običnih nevinih ljudi u Srbiji sitih sukoba u kakve su ih baš sa svima i svugdje devedesetih uveli likovi poput Vučića i Šešelja. I on bi podvio rep da ne daj Bože opet dođe do rata, ali nažalost iza budala uvijek ostaju žrtve…

