Vučić o krvavom prosvjedu: 'Tamo su bili i neki ljudi iz regije, pitat ćemo susjede što im je cilj'

U središtu Beograda satima su trajali sukobi policije i prosvjednika koji su se u utorak navečer okupili ispred skupštine Srbije nakon što je srbijanski šef države Aleksandar Vučić u utorak najavio ponovno uvođenje policijskog sata zbog pogoršane epidemiološke situacije.

Neredi su trajali satima, a ima više desetaka ozlijeđenih, kako policajaca tako i prosvjednika. I materijalna šteta je velika, zapaljeno je pet policijskih vozila.

Zbog svega toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u 15 sati obratit će se javnosti na konferenciji za medije.

TIJEK PRESICE:

"Srbija je, za razliku od nekih drugih vremena, poštovala slobodu okupljanja, izražavanja, nikad nismo narodu ugrozili to pravo", rekao je Vučić na početku presice i zatim nastavio:

"Prosvjed je bio neregularno organiziran, protivan je svim demokratskim pravilima, nije ni prijavljen. Nesumnjivo je da su glavnu riječ preuzele desničarske grupacije, a neki nisu ni znali u čemu su se našli. Ekstremisti uglavnom desničarskih i profašističkih organizacija napali su Narodnu skupštinu Republike Srbije i ušli u nju, a što predstavlja najmanje dva teška kaznena djela. Više su sati napadali pripadnike policije, tukli ih i udarali na sve moguće načine. Policija se ponašala dostojanstveno i trpjela je nevjerojatne pritiske. Policija je odgovorila tek kad su prosvjednici oštetili vrata Skupštine. To je zadaća policije svugdje na svijetu, da zaštiti državnu imovinu", kazao je Vučić poručivši da je riječ o političkom prosvjedu.

VIDEO: Policija u Beogradu pendrecima pretukla mladiće koji su mirno sjedili na klupi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Taj politički skup je bio dobro organiziran, a tu su podbacile i naše obavještajne službe. Vidjeli smo da je prisutan i inozmeni faktor u smislu ovih prosvjeda. Morat ćemo se s time pozabaviti puno ozbiljnije nego do sada. Suočena s time, policija je morala rastjerali nasilnike. Pristojni građani sami su otišli svojim kućama. Imamo 43 teško ozlijeđena policajca, jedan ima i frakturu lubanje, a pet policijskih vozila je zapaljeno. Oni nikoga nisu napali. Stoga neću dozvoliti takvu zamjenu teza, da je policija nasilna ili je nekoga prva napala. Policija je sinoć štitila Srbiju", kazao je srbijanski predsjednik.

"Suština je u tome da je policija iznuđeno i po prvi put reagirala represivno. Ovo je bila organizirana ekipa koja je koristila noževe, praćke i drugo hladno oružje. Oni nasilnici jučer nisu govorili o koronavirusu, govorili su o migrantima, 5G mreži, zemlji kao ravnoj ploči... I oni nisu tu prvi put. Samo je sada stupanj njihove agresivnosti bio veći nego inače"; kaže Vučić dodajući kako je žalosno gledati medije u regiji kako se naslađuju srpskoj patnji.

GALERIJA: Prosvjedi u Beogradu

"Oni staju na stranu onih koji su nam upadaliu Narodnu skupštinu, koji žele priznanje Kosova i koji su antisrpski nastrojeni. Cilj im je nanijeti štetu ugledu Republike Srbije i otežati naše razgovore s Parizom i Bruxellesom", zaključio je Vučić.

Razumijem, kazao je Vučić, političke frustracije, ali nemate pravo ugrožavati živote policajaca.

"Želio bih ukazati na brojne laži kojima svjedočimo zadnjih nekoliko desetaka sati. Kao heroja prikazuju čovjeka kojemu je navodno otac umro od korone, ali to je notorna laž. Laž koja je jeziva! Liječnici su napravili sve što su mogli, borili se do zadnje sekunde i nije istina da je nedostajalo respiratora. A taj mladić je inače osoba vrlo loše prošlosti..."

Vučić je nekoliko puta spomenuo da su u neredima sudjelovali i stranci, te da ima dokaza da je to istina.

"Neću govoriti da su i druge osobe s područja bivše Jugoslavije sudjelovale u neredima sinoć u Beogradu. Pitat ćemo naše susjede što su oni radili tamo, koji je bio njihov cilj?"

Predsjednik Srbije je rekao da danas bio najgori dan u našoj susjednoj zemlji još od početka pandemije.

- Ovo sinoć nije imalo nikakve veze s koronom. Pozivam ljude da ne izlazi na prosvjede, ali ne zato što ih se bojim. Izabran sam od naroda i znam koliku podršku imam. Ali molim ljudi da ne izlaze, jer riskiramo zarazu. Danas nam je drugi najgori dan od početka epidemije. 11 ljudi je umrlo, a 118 osoba je na respiratoru. Taj broj se drastično povećava, a Beograd je najveći problem.

Aleksandar Vučić u nastavku se osvrnuo na uvođenje policijskog sata koje je najavio i zbog kojeg su izbili prosvjedi. Objasnio je da u bolnicama više nema mjesta zbog korona virusa te da ga je struka savjetovala da ipak ne uvode policijski sat već da se samo postrože neke mjere. Nakon toga je rekao da se on s tim ne slaže i da misli da je jedino rješenje policijski sat i kako bi to dovelo do 'brzog ozdravljenja'.

VIDEO: Prosvjedi u Beogradu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje novinarke o tome da Jadranka Kosor kaže da SNS treba izbaciti iz europskih 'Pučana', Vučić je rekao da se mnogi ne libe podržati čak i one koji sami kažu da simpatiziraju Hitlera. Citirao je i tekst Davora Ive Stiera koji je u svom tekstu napisao da 'problemi za nas počinju dolaskom Vučića na vlast'.

- Njima smetaju Vučić i Srbija, smeta im jaka Srbija, rekao je.

Zaključio je rečenicom da je u hrvatskim medijima o prosvjedu pročitao 'mnogo gadosti'.

Aleksandar Vučić osvrnuo se i na snimku na kojoj se vidi da policija prilazi trojici mladića koji mirno sjede na klupi. Rekao je da je on dobio informaciju da su oni sudjelovali u napadima na policiju.