Vučić: Pronašli smo novinara živog i zdravog

Nepuna dva dana od trenutka kada je proglašen nestalim Stefan Cvetković, novinar iz Bele Crkve pronađen je na širem području ovoga banatskog gradića.

Specijalci, žandarmerija...

Rekao je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na izvanrednoj konferenciji za medije, objasnivši da je Cvetković “živ i zdrav, da zdraviji ne može biti” kao i da je na ispitivanju u Upravi kriminalističke policije s obzirom na to da mora mnogo toga objasniti.

Serbian president Aleksandar Vucic just declared that journalist Stefan #Cvetković is alive and well, yet without providing any further details https://t.co/zPTCpxunRZ #PressFreedom #Serbia pic.twitter.com/de5WsSZIWF