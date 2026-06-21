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'Heroin s benzinske pumpe' preplavljuje SAD-a: Stručnjaci upozoravaju da je prelagano dostupan

Foto: TikTok/Screenshot
Autor
Dora Taslak
21.06.2026.
u 09:12

Proces proizvodnje 7-OH, također, stvara nepoznate nusproizvode koji završe u smjesi

Američki farmaceut Grant Harting na benzinskoj postaji je kupio tabletu te je poslao u laboratorij na analizu, a nalaze je podijelio na TikToku. Riječ je o tableti koja se u dijelu SAD-a može kupiti bez recepta, a koja, kako je utvrdio, sadrži veliku količinu potencijalno smrtonosnog narkotika 7-OH te druge kemikalije nepoznatog podrijetla. 7-OH dolazi iz kratoma, ljekovite biljke koju proizvođači sada koriste za izradu daleko potentnije tablete, navodi New York Post te dodaje kako to tehnički nije opioid, ali djeluje slično.

Hospitalizacije i smrtni slučajevi povezani s kratomom drastično su porasli u posljednjih deset godina jer 7-OH, kojeg zovu "heroin s benzinske pumpe", preplavljuje tržište. No, on je i dalje legalan u većini saveznih država zbog čega stručnjaci upozoravaju da bi mogao dovesti do sljedećeg vala opioidne epidemije.

Kratom, a posebno 7-OH, posebno je opasan kada se miješa s alkoholom i drugim tabletama. Problem u SAD-u je i što korisnici često ne znaju kupuju li običan kratom ili potencijalno ovisni narkotik s obzirom na to da proizvođači u mnogim državama nisu obvezni navesti 7-OH na etiketama proizvoda. Proces proizvodnje 7-OH, također, stvara nepoznate nusproizvode koji završe u smjesi. Tako je i analiza Hartingove tablete pokazala neke dodatne kemikalije koje nije mogao identificirati. 

Zagovornici kratoma tvrde da 7-OH može biti moćan lijek za ovisnost o klasičnim opioidima. "Žurba s zabranom 7-OH bez solidnih istraživanja mogla bi ljude gurnuti prema opasnijim supstancama", navela je skupina 7-Hope Alliance. No, stručnjak za kratom sa Sveučilišta Floride dr. Oliver Grundmann ističe da se on u svakom slučaju ne bi smio prodavati u trgovinama i na kioscima. "Trebao bi biti primjereno označen i dostupan samo u rukama nekoga tko može pružiti stručno vodstvo, poput licenciranog farmaceuta", istaknuo je.

@grant_harting Licensed Pharmacst Tests Sketchy Gas Station Pill #pharmacy #asmr @MassSpecEverything ♬ original sound - Grant Harting
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Ključne riječi
SAD Lijekovi droge tableta

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