Trump Srbiji: Ako Vučić neće priznati Kosovo, ima tko hoće

Poslije godina sukoba i pregovora, do kraja ove ili najkasnije tijekom iduće godine bit će riješen status Kosova. Srbijanski mediji prenijeli su da su zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Državama dostavile predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću plan rješenja kosovskog problema.

Nepristojna ponuda

Prema planu, Srbija ne može dobiti ni jednu općinu na Kosovu, a toliko spominjana Zajednica srpskih općina dobila bi svoj status, ali je i dalje nepoznato kakav bi on bio. Kao ključna osoba u razgovorima spominje se pomoćnik američkog državnog tajnika za Europu Wess Mitchell koji je srbijanskim državnim tijelima, kako stoji, otvoreno poručio da Srbija ponuđeni prijedlog mora prihvatiti.– Vučić je svjestan da je to nepristojna ponuda Zapada s kojom on ne može izići pred građane. Mitchell je bio veoma direktan i rekao je: “Ako ne prihvati Vučić, ima tko hoće”. Te dodao da bi neprihvaćanje bilo kraj za Vučića i za Srbiju – rekao je izvor Blica.

Govoreći o pitanju Kosova, Vučić je rekao da je Srbija donekle i sama odgovorna za takvu situaciju, imajući u vidu pogrešnu politiku kojom su praktično stavili “pečat na kuvertu kosovske nezavisnosti”.

– Nisam vidio nikakav washingtonski dokument. Načuo sam što neki nude kao svoje principe i neka načela. Nešto mi je poluslužbeno rečeno. To nije ništa posebno novo – kazao je Vučić. – Dogodile su se grozne stvari za koje smo djelomično odgovorni mi sami, pogotovo za Međunarodni sud pravde, zahvaljujući glupoj i neodgovornoj politici pojedinih ljudi – rekao je Vučić i poručio da nije spreman predati Kosovo nizašto, ali i da zna da kakvo god rješenje bude, “da će to biti njegov kraj u politici, jer mu Srbi nikada neće oprostiti bolju budućnost”.

Veliku ulogu u rješavanju pitanja Kosova ima i Srpska pravoslavna crkva. – Srbija hoće članstvo u EU, ali ne po cijenu Kosova. Nećemo ustupiti Kosovo ni pod koju cijenu – rekao je patrijarh Irinej.

Surova realnost

U isto vrijeme surova realnost kaže da Srba u većini gradova i općina na Kosovu više i nema.

– Ulazimo u samu završnicu rješavanja pitanja Kosova. Podsjećam da je Vučić najavio da će do kraja travnja izaći sa svojim prijedlogom rješenja, ali ga još nema. Vjerujem da će Srbija polako, ali sigurno, krenuti u smjeru priznavanja Kosova jer je to jedino rješenje za bolju budućnost i otvara nam vrata EU. Ako to neće učiniti Vučić, oni će vrlo lako naći nekoga tko hoće jer je i Vučić, unatoč izbornim rezultatima, već potrošen – kaže analitičar Tomislav Marković.