Pregovori u Švicarskoj prerastaju nuklearno pitanje: Na stolu je novi poredak Bliskog istoka

Nakon nekoliko dana neizvjesnosti, odgoda i međusobnih optužbi, pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švicarskoj ponovno su pokrenuti. Iako službeno još uvijek nose oznaku pregovora o iranskom nuklearnom programu, danas je potpuno jasno da su prerasli okvire nuklearnog pitanja i pretvorili se u razgovore o budućem sigurnosnom poretku na Bliskom istoku. Američku delegaciju predvode američki potpredsjednik JD Vance i posebni izaslanik Steve Witkoff, dok iransku stranu predstavljaju ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf. U sjeni službenih sastanaka prisutni su i vojni, sigurnosni i energetski stručnjaci, što jasno pokazuje da se ne pregovara samo o centrifugama i obogaćivanju urana nego o mnogo širem paketu političkih, sigurnosnih i gospodarskih pitanja.

Najveća razlika u odnosu na ranije pregovore jest činjenica da su danas za istim stolom povezane četiri velike krize: iranski nuklearni program, međunarodne sankcije protiv Irana, sigurnost Hormuškog tjesnaca te sukob između Izraela i proiranskih snaga u regiji, prije svega Hezbollaha u Libanonu. Upravo je Hormuški tjesnac posljednjih dana postao možda i najvažnija tema. Kroz njega prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i ukapljenim plinom. Svako ozbiljnije ograničenje plovidbe moglo bi izazvati novi energetski šok u trenutku kada se svjetsko gospodarstvo još uvijek oporavlja od posljedica prethodnih kriza. Iran vrlo dobro zna koliku stratešku važnost ima taj prolaz i zato ga koristi kao jedno od svojih najjačih političkih sredstava pritiska.

Ipak, unatoč prijetnjama, većina analitičara smatra da Teheran neće ići prema dugotrajnom potpunom zatvaranju. Takav potez ugrozio bi i sam Iran jer bi doveo do mogućeg međunarodnog vojnog odgovora te ozbiljno pogodio iranski izvoz energenata. Mnogo je vjerojatniji scenarij povremenih ograničenja, pojačanih vojnih patrola i političkih upozorenja kojima Iran želi pokazati svoju moć bez prelaska crvene linije koja bi izazvala otvoreni sukob. Istodobno, događaji u Libanonu dodatno kompliciraju ionako iznimno složenu regionalnu situaciju. Iranska strana smatra da se ne može ozbiljno razgovarati o regionalnoj stabilnosti i dugoročnom sigurnosnom aranžmanu na Bliskom istoku dok se nastavljaju izraelske vojne operacije protiv Hezbollaha na jugu Libanona. Teheran već godinama Hezbollah promatra kao sastavni dio takozvane „osovine otpora“, zajedno s drugim saveznicima u regiji, te svako slabljenje tog pokreta doživljava kao izravno narušavanje vlastitih strateških interesa.

Upravo zato dio pregovora koji se službeno odnosi na iranski nuklearni program postupno prerasta u mnogo širu raspravu o sigurnosnim odnosima između Irana, Izraela i američkih saveznika u regiji. Iako su obogaćivanje urana, međunarodni nadzor nad nuklearnim postrojenjima i eventualno ublažavanje sankcija i dalje formalno u središtu pregovora, u pozadini se sve više raspravlja o budućem odnosu snaga na Bliskom istoku, utjecaju Irana u arapskom svijetu te mogućnostima sprječavanja novog regionalnog rata. U središtu svih tih procesa nalazi se izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Iako Izrael nije formalni sudionik pregovora koji se vode u Švicarskoj, gotovo svaka tema na kraju se vraća na izraelsko-iranske odnose. Netanyahu se pritom nalazi u vrlo osjetljivoj političkoj i sigurnosnoj situaciji. Dio izraelske javnosti i većina njegovih tradicionalnih političkih saveznika smatraju da Iran ne smije dobiti nikakve ustupke te da se Teheranu mora nametnuti maksimalan politički, gospodarski i vojni pritisak. S druge strane, dio oporbe, kao i dio sigurnosnog establišmenta, upozorava da bi nova velika regionalna eskalacija mogla dodatno destabilizirati sigurnosnu situaciju, ugroziti gospodarstvo i produbiti unutarnje političke podjele u Izraelu.

Posebno je zanimljivo to što se posljednjih dana sve češće govori o razlikama između Washingtona i Tel Aviva. Američka administracija nastoji održati diplomatski proces živim i izbjeći širenje sukoba na cijeli Bliski istok, svjesna da bi novi rat mogao imati ozbiljne posljedice za međunarodno tržište energenata, pomorski promet u Perzijskom zaljevu te ukupnu sigurnosnu arhitekturu regije. Istodobno, Izrael ostaje znatno oprezniji prema bilo kakvom približavanju Teheranu, smatrajući da bi svaki dogovor koji ne uključuje potpuno odustajanje Irana od nuklearnih ambicija dugoročno predstavljao prijetnju izraelskoj nacionalnoj sigurnosti. Upravo bi ta razlika u pristupu mogla postati jedan od ključnih izazova u nastavku pregovora. Dok Washington zagovara postupni proces smirivanja napetosti i traži prostor za kompromis, izraelsko vodstvo strahuje da bi diplomatsko otvaranje prema Iranu moglo omogućiti Teheranu da dodatno učvrsti svoj regionalni položaj.

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Dodatnu pozornost izazvalo je izvješće izraelskog Kanala 12, prema kojem je američka administracija uspostavila kontakte s izraelskom oporbom, u trenutku kada pojedine procjene ukazuju na mogućnost promjene vlasti u Izraelu. Takve informacije pojavljuju se u vrijeme sve izraženije krize povjerenja i neslaganja između Washingtona i Tel Aviva oko načina upravljanja iranskim pitanjem i budućnosti pregovora. Kanal navodi da dužnosnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa vjeruju kako postoji značajna mogućnost političkih promjena u Izraelu, što je navodno potaknulo Washington da uspostavi neformalne kontakte s Naftalijem Bennettom, čelnikom stranke Ma'an, kao i s Gadijem Eisenkotom, jednim od vodećih oporbenih političara i čelnikom stranke Yesh Atid.

Prema istom izvoru, američka administracija izrazila je zabrinutost zbog utjecaja tvrdolinijaških ministara u Netanyahuovoj vladi te nastoji izgraditi odnose s političkim snagama koje bi u budućnosti mogle igrati važniju ulogu na izraelskoj političkoj sceni. Navodi se i da izraelska oporba posljednjih mjeseci intenzivno radi na jačanju komunikacije s američkom administracijom te da je ostvarila određeni, iako ograničen, uspjeh među američkim dužnosnicima koji otvoreno kritiziraju Netanyahuovu politiku. Istodobno, istraživanja javnog mnijenja pokazuju duboku zabrinutost izraelskih građana zbog posljedica sukoba s Iranom. Anketa koju su između 17. i 20. lipnja proveli Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu i Institut Agam, na uzorku od 3644 ispitanika, pružila je zanimljiv uvid u raspoloženje izraelske javnosti nakon sporazuma između SAD-a i Irana.

Čak 92,1 posto ispitanika smatra da je Iran iz sukoba izašao kao pobjednik ili barem kao strana koja je ostvarila veće političke i strateške koristi. Njih 82,9 posto vjeruje da je dugoročna sigurnost Izraela narušena te da će zemlja u budućnosti biti suočena s još složenijim sigurnosnim izazovima. Posebno je znakovito da čak i među biračima koji podupiru desni politički blok, odnosno tradicionalnu biračku bazu premijera Benjamina Netanyahua, 93,1 posto ispitanika smatra da je Iran pobijedio. Takvi rezultati ukazuju na činjenicu da se percepcija ishoda sukoba ne razlikuje značajno ni među ideološki suprotstavljenim dijelovima izraelskog društva. Protivljenje sporazumu između SAD-a i Irana također je široko rasprostranjeno. Njegovu sklapanju protivi se 63,2 posto ispitanika, dok ga podržava tek 12,1 posto sudionika istraživanja. Ostatak ispitanika nije imao jasan stav ili se nije želio izjasniti.

Sve to pokazuje da se pregovori o iranskom nuklearnom programu više ne mogu promatrati isključivo kroz prizmu tehničkih pitanja povezanih s obogaćivanjem urana ili međunarodnim inspekcijama. Oni su postali dio mnogo šire geopolitičke borbe za budući poredak na Bliskom istoku, u kojoj se prepliću interesi Irana, Izraela, SAD-a, arapskih monarhija i brojnih nedržavnih aktera. Ishod tih procesa mogao bi odrediti sigurnosne odnose u regiji tijekom sljedećih desetljeća.No možda je najvažnije pitanje što zapravo želi svaka strana. Iran želi postupno ukidanje sankcija, pristup zamrznutim financijskim sredstvima i međunarodno priznanje svoje regionalne uloge. SAD žele ograničiti iranski nuklearni program, osigurati slobodnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i spriječiti širenje sukoba na cijelu regiju. Izrael želi sigurnosna jamstva i ograničavanje iranskog utjecaja. Sve tri strane žele izbjeći veliki rat, ali svaka od njih pod tim podrazumijeva nešto sasvim drugo.

Zbog toga su pregovori istodobno i obećavajući i iznimno krhki. Dovoljna je jedna ozbiljnija vojna akcija u Libanonu, jedan incident u Perzijskom zaljevu ili jedan pogrešno procijenjen potez neke od uključenih strana da se cijeli proces raspadne. S druge strane, sama činjenica da razgovori i dalje traju pokazuje da ni Washington ni Teheran ne žele prijeći točku s koje više nema povratka. Ono što se danas događa u Švicarskoj zapravo nije samo pokušaj rješavanja iranskog nuklearnog pitanja. Pred očima svijeta vodi se diplomatska bitka za oblikovanje novog odnosa snaga na Bliskom istoku. Ishod tih razgovora neće odrediti samo budućnost američko-iranskih odnosa nego i sigurnost energetskih pravaca, stabilnost Libanona, položaj Izraela te kretanje cijena nafte i plina na svjetskom tržištu. Zato se ovi pregovori već sada smatraju jednim od najvažnijih diplomatskih procesa 2026. godine. Ulog nije samo sporazum između dvije države. Ulog je stabilnost cijele regije koja već desetljećima predstavlja jedno od najosjetljivijih geopolitičkih žarišta svijeta.