Vučić: 'Nemam straha, jedino što mogu je izgubiti život'

Nakon što su protuvladini prosvjednici provalili u zgradu nacionalne televizije i pokušali se uključiti u izravan program, premijer Vučić je danas imao obraćanje javnosti povodm ovog incidenta. Ispred predsjedništva Srbije održan je prosvjed gdje su okupljeni građani srušili zaštitnu ogradu i vikali 'Vučiću, lopove!' Za to vijeme, Vučić je u predsjedništvu Srbije držao govor.

- Dobio sam na papiru da su probili ogradu koju nitko nije čuvao. Nisu fašist Obradović, Đilas i Jerimić toliko hrabari da to naprave. Što se tiče reakcije RS-a, Srbija će čuvati svoj narod ukoliko oni čiji je to posao, to ne čine. NATO mora razumijeti da je njihov posao da štiti naš narod, a ukoliko to ne napravi, ima tko će štititi naš narod. Mi želimo nastaviti dijalog, no plašim se da netko drugi neće htjeti. Srbija će uvijek biti odlučna da sačuva svoj narod- kazao je Vučić.

-Šutjeli smo mjesecima na uvrede od od Obradovića, Đilasa i Jerimića, a sada smo izračunali da možemo objaviti da smo otvorili brojne tvrtke dok su ih oni nasuprot zatvarali. Najmsješnije mi je što 'Vučiću lopove' govore upravo najveći lopovi. Republika Srpska neće dozvoliti da nasiljem ugrožavate bilo koga. Tako nećete ostvariti političke rezultate. Sve ovo što vičete je zakonito dok god ne dođe do nasilja. Buka je velika jer su se Obradović, Đilas i Jerimić uznemirili, no ja nemam strah, ja mogu samo izgubiti život. Moj posao je braniti Srbiju.

Oni što su razbijali staklo, razbijali su ga jer je to jedino što im je ostalo, a da im Đilas nije oduzeo. Ljudi u Srbiji mogu vidjeti koliko su im Đilas i Jeremić oduzeli, no naišli su na tvrd orah i na nekoga tko se ne plaši. Meta im je netko tko se ne plaši reći što su sve opljačkali. Strah ne smije postojati- dodao je.