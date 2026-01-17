Geopolitički analitičar: Trump strahuje od jake i moćne EU i pokušava je na sve načine zaustaviti

Smeta li SAD-u i Rusiji jaka Europska unija? Ovo pitanje postavio je geopolitički analitičar Đuro Božanović, bivši međunarodni tajnik HSP-a dr. Ante Starčević. On je o tome govorio i prethodnih godina, no tada se smatralo da su to nebuloze radi dugogodišnjih saveznički isprepletenih principijelnih ugovora.

Napominje kako smo u posljednje vrijeme svjedoci učestalih napada na europski integritet, ne samo od jednog neprijatelja, nego od više njih, a jedan se neprijatelj ne bi nikada pojavio da nije imao podršku drugog iz pozadine. - Amerika strahuje od moćne i jake Europske unije, pokušava je na sve načine zaustaviti u naumu da zasjedne na poziciju svjetskog vrha gdje i pripada. Ekonomija trenutno trpi, ali prethodnih godina stvoreni su temelji koji su jamac da će EU nakon ove nastale geopolitičke krize ili, usudim se reći, borbe za poziciju u smislu novog svjetskog poretka, biti još snažnija i moćnija - kaže Božanović.

Geopolitički analitičar uvjeren je da će dosad najjača europska industrija u Njemačkoj preusmjeriti svoje proizvodne programe u trenutno profitabilne industrije poput vojne, koje su ključne za sigurnost i obranu europskog integriteta. Podsjeća kako ne bi bilo prvi put u povijesti da se to događa, napominjući kako su se mnogi njemački industrijski giganti spremni preko noći preorijentirati, što će uskoro i učiniti. Smatra da će europska vojna industrija na čelu s Njemačkom i Francuskom uskoro postati svjetski lider u proizvodnji najmodernije vojne opreme, što će biti u konačnici i dugoročan jamac obrane vlastitog integriteta.

U.S. President Donald Trump talks about reducing medicine prices, as he participates in a roundtable on rural health, at the White House in Washington, D.C., U.S., January 16, 2026. REUTERS/Nathan Howard Photo: NATHAN HOWARD/REUTERS Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

- Što se tiče Rusije, ona ima dovoljno svojih problema, i da nije bilo velikog globalnog brata SAD-a siguran sam da do rata na europskom teritoriju ne bi ni došlo. Sve je to započeto igrokazom velikog brata, koji je pokušao uplesti EU u veliki sukob, a zatim se pojaviti kao spasitelj, branitelj i doći opet u željenu poziciju. No ovoga puta se to nije dogodilo, jedinstvena EU odbila je sve te pokušaje i uza sve poteškoće i dalje diplomatskim putem nastoji, nažalost uz mnoge žrtve, naći najbolji put izlaska iz rata - ističe Božanović.

Prema njegovim riječima, Rusiji su za zadržavanje legitimiteta globalne sile trebala upravo takva zbivanja koja su oduzela živote mnogih ljudi. Rusija se bori zadržati poziciju na kojoj je godinama bila uz SAD, ali Trump je svjestan da im ona nikada ne može ugroziti ekonomsku i geostratešku moć niti im konkurirati u bilo kojem pogledu, dok jaka i moćna EU to itekako može. Rusija će se suočiti s brojnim problemima, smatra Božanović. Trenutnim zbivanjima i igrokazom "velikog brata“ problemi koji se tiču kineskih interesa na ruskom teritorij, stavljeni su po strani. Međutim, ti interesi niti su mali, niti su nerealni, i samo je pitanje dana kada će se aktualizirati.

- Trenutna situacija nam daje naslutiti da se sprema veliko preslagivanje u poretku svjetskih globalnih sila i da će SAD i Kina zadržati svoj moćni status, ali isto tako da će EU zauzeti čvrstu poziciju odmah uz njih. Usudio bih se reći da će EU za nekoliko godina postati lider globalnog poretka, gdje je i mjesto takvoj čvrstoj asocijaciji. Rusija će u tom poretku značajno oslabiti, jer će u ovim preslagivanjima imati problema s Kinom, s kojom trenutno gaji dosta tiho diplomatsko, ali nestabilno savezništvo.

S obzirom na američke geopolitičke zahtjeve, Kina bi uskoro mogla krenuti u akciju protiv Tajvana, upozorava Božanović te dodaje kako će nakon Tajvana na red doći velik dio primorja Dalekog istoka, gdje je ruski Vladivostok centar teritorijalne interesne sfere. Vlasti u Ruskoj federaciji na čelu s predsjednikom Putinom svjesne su da na tom području živi oko 70 posto Kineza i da se ne smiju previše opustiti, ali ni krenuti u bilo kakvu veću bitku, jer bi mogle izgubiti veliki i vrlo značajan teritorij u vlastitom dvorištu, o čemu se dosad šutjelo. No to što se šuti ne znači da kineski nacionalisti ne razmišljaju svakodnevno o njegovu preuzimanju, ističe Božanović, nazivajući to područje kolokvijalno 'kineskom Ukrajinom'. Sve to govori da će se u konstelaciji novog svjetskog poretka puno pitati i Kinu i Europsku uniju, a ne samo SAD.

- Mislim da je Putin podcijenio geopolitičko preslagivanje i da nije mogao ni slutiti u što će se uplesti trenutnom situacijom u Ukrajini, podcijenivši EU. Rekao bih da je Trump naučio nešto iz cjelokupne situacije i da je venezuelskim primjerom htio zastrašiti EU i Veliku Britaniju, pa s tim u vezi provokativno testira „ćorcima“. No ovi to za sada diplomatskim putem, pristojno, ali i hladnokrvno odbijaju bez straha, ali su sve žešće poruke koje ukazuju da se EU i Velika Britanija ne boje novih preslagivanja i obrane svog teritorijalnog integriteta. Svrstavanje Kine i Indije bit će neizbježno kada za to dođe vrijeme – govori Božanović.

Putinov plan bio je u tjedan dana napraviti ruski protektorat poput Bjelorusije, a SAD se tome nije značajno protivio, i to iz vlastitih interesa podjele prirodnih resursa, smatra Božanović. Siguran je da su smatrali da će ta bojišnica biti šetalište, no ipak se to nije dogodilo. Mnogi analitičari tvrde da je Europa u opasnosti, ali ne i Europska unija te njen čvrsti saveznik Velika Britanija, koji nikada nisu bili spremniji za novo preslagivanje svjetskog poretka. EU je postala svjesna da je nužno povećati ulaganje u svim segmentima koji jamče očuvanje njenog teritorijalnog integriteta i to se upravo u posljednje vrijeme intenziviralo.

NATO Secretary General Mark Rutte shakes hands with European Parliament President Roberta Metsola on the day he addresses the European Parliament's Committee on Foreign Affairs in Brussels, Belgium January 13, 2025. REUTERS/Yves Herman Photo: YVES HERMAN/REUTERS Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Božanović ističe da su propitkivanja o tome je li svjetski poredak za pojedine sile “pravedan ili ne” započela upravo pojavom pojavom Vladimira Putina na ruskoj i svjetskoj političkoj pozornici. Trump je, po njemu, američki odgovor na „sovjetskog lenjinističko-staljinstičko- marksističkog Putina”. No tko je njih pripremio da svojim aktivizmom zatraže redefiniciju polova moći na svijetu? - Politika cirkulira i rotira ideološki konstantno. Od liberala do konzervativaca, od slobodnjaka do ekstrema prema političkim uvjerenjima. Bilo je očito da će woke generaciju političara zasigurno mijenjati konzervativniji i čvrsti suverenistički stavovi i predstavnici.

No sve to opet je površno, jer samim promjenama na čelu dvije dominantne sile ova pitanja gase se kao dogorjela svijeća. Tražimo odgovore na pitanje kome je stvarno u interesu militarizacija svijeta, uvertira u svjetski globalni sukob, zaoštravanje globalnih odnosa, gašenje demokracije u dosadašnjem obujmu, dokidanje suvereniteta, ratno-huškačka kampanja itd. MAGA kao svjetonazorski trumpovski pokret zamjera Zapadu skoro sve do sada pošto ih je gore spomenuti woke-generation-politics sunovratio kao državu i pojam – nastavlja geopolitički analitičar.

Današnjoj Rusiji ili “sovjetskom izdanku“ cilj je zapravo slaba ili nikakva EU, povratak vremena Varšavskog pakta i razmrvljeni europski i svjetski Zapad općenito, smatra Božanović. Ukoliko Trump odluči zaista napustiti NATO, bit će “opći potop poretka kakvog poznajemo već 80-ak godina.

Po Božanoviću, Rusi ni na kojim izborima, ili barem legitimnim i legalnim. nemaju prostora za promjenu vlasti. Skeptičan je tko bi nakon Putina mogao biti demokratski kandidat koji bi donio novo vrijeme za Rusiju. Žele li Rusi s obzirom na umjetne financijske zakone prožete militarizacijom i ratom u Ukrajini zaista rušenje Putina i dolazak na vlast antiputinista?

30 January 2020, Belgium, Brüssel: European flags are waving in front of the headquarters of the European Commission in Brussels. Two days before Britain's withdrawal from the European Union, the European Parliament also ratified the EU withdrawal agreement at a meeting in Brussels and finally sealed the brexit. Photo: Michael Kappeler/dpa /DPA/PIXSELL Foto: Michael Kappeler/DPA

Hrvatski analitičar s njemačkom adresom nije uvjeren u taj ishod, no tješi ga konzumacija predstavničke demokracije u SAD-u. Sljedeći predsjednički izbori su tek 2028. i svijet se dotad može uvelike promijeniti, no on još vjeruje da eventualni Trumpov pokušaj uvođenja "diktature na mala vrata" u građanski osviještenom SAD-u neće pasti na plodno tlo.

Buđenje “novih polova” kao geostrateških faktora preslagivanja Kine i Indije nije od jučer, no te dvije zemlje reakcijski su se probudile zbog uzburkavanja valova između Amerike i Rusije. Božanović zaključuje da se nalazimo u razdoblju velikih tektonskih promjena u svijetu, koje mogu naglo prestati odlukom građana na demokratskim izborima u SAD-u s jedne i građanskom revolucijom, možda novim ruskim oktobrom s druge strane.

- Situacija s Grenlandom pokazala je kako SAD i Europa nisu saveznici, što je već dugo godina jasno, nego da su SAD i Rusija partneri kako sam već prije govorio, i da su za EU jednako opasni svojim prljavim krupnim kapitalom. Niti SAD niti Rusija nam nisu niti saveznici niti partneri. Mi smo bili razjedinjeni i pojedinačno, predmet njihovog interesa. Gledali su nas uvijek kao objekt. Možda su sada shvatili da ipak na EU trebaju gledati kao subjekt i da smo ne samo ravnopravni, nego i iznad toga, a ta istina je izazvala trenutne geopolitičke krize – poručio je Božanović i dodao:

- EU je ravnopravna i jaka, a za razliku od njezinih tzv. prijatelja i saveznika ona ne treba i ne traži ništa što nije njeno. EU ima sve resurse, oko pola milijarde ljudi, znanje, tradiciju, kulturu. Konačno je došlo vrijeme da stara dama pokaže ono što uistinu je. Kako sam već prije govorio, EU mora biti kreator svjetskih događanja, a ne otirač "velikih". Europa nikad u povijesti nije bila toliko složna i mislim da su sve europske vlade i dobar dio naših sugrađana shvatili ovo što govorim – zaključio je Božanović.