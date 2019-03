UŽIVO Obradović. Napravili smo obruč oko Predsjedništva. Vučiću, opkoljen si!

Na poziv Saveza za Srbiju (SzS) građani Srbije su se okupili ispred zgrade Predsjedništva, gde je u podne počelo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

13: 54 Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri rekao je da su danas prisustvovali konferenciji za medije "najvećeg lažova u povijesti Srbije Aleksandra Vučića".

'Napravili smo jedan velik obruč oko predsjedništva, gotov si, opkoljen si, puko si', poručio je Obradović Vučiću.

13:14 "Svanuo je prekrasan dan, ali Vučiću je svanula crna nedjelja", rekao je drugi govornik,

13: 11 "Ništa nije gotovo, tek počinje", rekao je jedan od govornika i dodao kako je jedan od sljedećih prosvjeda ispred Televizije PINK.

13:06 Demonstranti su uspeli da probiju policijski kordon u Ulici kneza Miloša i da kamion sa razglasom dovezu ispred predsedništva Srbije.

12: 56 Lider Lijevice Srbije Borko Stefanović izjavio je za N1 da su pripadnici žandarmerije "primjenili silu prema Bošku Obradoviću".

"Imamo i snimku. Nije priveden i ne daju da se približe ovdje. Išao je odblokirati kamion sa ozvučenjem", rekao je Stefanović.

On kaže da će građani mirno prosvjdovati i da će ostati dok im se ne obrati predsjednik Vučić.

12:49 Novinari ne mogu napustiti zgradu Predsjedništva zbog sigurnosti nego ostaju u dvorani gdje se održala izvanredna konferencija Aleksandra Vučića

12:35 Dio novinara je pljeskao Vučiću koji je ipak završio obraćanje i napustio dvoranu

12: 28 "Mislio sam da ranije završim, sada neću u inat. Neka probiju", rekao je Vučić i dodao kako će odgovoriti na pitanja svih te je apelirao na osiguranje da osigura sigurnost novinarima.

12:24 Aleksandar Vučić: Moj posao je braniti Srbiju. Oni što su razbijali staklo, razbijali su ga jer je to jedino što im je ostalo, a da im Đilas nije oduzeo. Ljudi u Srbiji mogu vidjeti koliko su im Đilas i Jeremić oduzeli, no naišli su na tvrd orah i na nekoga tko se ne plaši. Meta im je netko tko se ne plaši reći što su sve opljačkali. Strah ne smije postojati.



Moja velika briga je da sve ovo kvari šanse za nove investicije. Investicije za nove tvrtke i prilike da naši ljudi što više rade.

12: 21 Aleksandar Vučić: Šutjeli smo mjesecima na uvrede od Obradovića, Đilasa i Jerimića, a sada smo izračunali da možemo objaviti da smo otvorili brojne tvrtke, stoti pogon proteklih godina, dok su ih oni nasuprot zatvarali. Najsmješnije mi je što 'Vučiću lopove' govore upravo najveći lopovi. RS neće dozvoliti da nasiljem ugrožavate bilo koga. Tako nećete ostvariti političke rezultate. Sve ovo što vičete je zakonito dok god ne dođe do nasilja. Buka je velika jer su se Obradović, Đilas i Jerimić uznemirili, no ja nemam strah, ja mogu samo izgubiti život.

12:18 Obradović: Nema nazad, hoćemo ostavke i fer izbore

Predsjednik Pokreta Dveri i jedan od lidera Saveze za Srbiju Boško Obradović izjavio je danas da zahtijevaju ostavke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić, direktora RTS Dragan Bujoševića i fer i slobodne izbore i da od tih zahtjeva neće odustati, javlja N1.

"Nema nazad", rekao je Obradović novinarima pred početak protesta ispred Predsjedništva Srbije.

12: 15 Aleksandar Vučić Dobio sam na papiru da su probili ogradu koju nitko nije čuvao. Nisu fašist Obradović, Đilas i Jerimić toliko hrabari da to naprave. Što se tiče reakcije RS-a. RS će čuvati svoj narod ukoliko oni čiji je to posao, to ne čine. NATO mora razumijeti da je njihov posao da štiti naš narod, a ukoliko to ne napravi, ima tko će štititi naš narod. Mi želimo nastaviti dijalog, no plašim se da netko drugi neće htjeti. Srbija je uvijek odlučna da sačuva svoj narod.

12: 08 Okupljeni građani srušili su zaštitnu ogradu ispred predsedništva Srbije i prišli ulazu. Dragan Đilas obraća se demonstrantima. Građani uzvikuju "odlazi", "uhapsite Vučića", "lopovi".