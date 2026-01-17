Završava rok za slanje prijedloga za nominacije – među nominiranim i jedna 'dark queen'

U nedjelju, 18. siječnja, završava rok za slanje prijedloga za nominacije kandidata u ovogodišnjem Izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine. Za samo nekoliko dana čitatelji Večernjeg lista i Fenix-magazina, zajedno sa svojim prijateljima, poznanicima, i brojnim ljudima, moći će sudjelovati u najvećem izboru u hrvatskom iseljeništvu za najpopularnije Hrvate u svijetu.

Nagrade Večernjakova domovnica, koje zajednički dodjeljuju Večernji list i Fenix-magazin, bit će dodijeljene već 20. put, u ukupno sedam kategorija. Izbor se provodi kroz nekoliko faza u kojima aktivno sudjeluju čitatelji diljem svijeta. Prva faza, slanje prijedloga za nominacije, završava u nedjelju, 18. siječnja. Nakon toga stručni žiri odredit će tko ispunjava uvjete za ulazak u prvi krug glasovanja putem online ankete, a potom se u izbor uključuje cijeli svijet. Dobro ste pročitali – cijeli svijet. Jer, kandidati za jubilarni 20. izbor dolaze iz svih krajeva svijeta, od Europe preko Amerike do Australije.

I dok Hrvati i njihovi prijatelji i poznanici još uvijek šalju svoje prijedloge za ovaj prestižni iseljenički izbor, koji s velikim zanimanjem prate i domaći i strani mediji, osvrnimo se na nominacije koje su dosad pristigle na e-mail adrese Fenix-magazina i Večernjeg lista.

Puno novih imena

Puno je novih imena, osobito u kategorijama glume i showbizza. Posebice u showbizz kategoriji vidi se koliko se mlade generacije Hrvata u iseljeništvu sve snažnije i prepoznatljivije afirmiraju na internetskom prostoru i svojim djelovanjem zauzimaju isti taj internetski prostor zbog kojeg postaju prepoznatljivi diljem svijeta. Napomenimo pritom da su prijedlozi za nominacije koje ćemo spomenuti u tekstu samo dio velikog broja pristiglih prijava, koje će stručni žiri pažljivo razmotriti i donijeti konačnu odluku.

Sportaši i sportski klubovi čija su imena godinama sinonim za hrvatski ponos

U kategoriji sporta stigli su brojni prijedlozi za najpopularnije hrvatske sportaše i sportašice u svijetu. Među imenima koja su poslana kao prijedlog za nominaciju nalaze se zvijezde koje su već godinama sinonim za hrvatski sportski ponos, ali i mladi talenti koji tek osvajaju svjetske pozornice. Imena koja se nalaze među prijedlozima nominacija su Josip Stanišić, nogometaš FC Bayern Münchena, Luka Vušković, nogometaš HSV-a, Andrej Kramarić, nogometaš TSG Hoffenheima, Zvonimir Srna, rukometaš Montpellier Handballa, Ivan Martinović, rukometaš ONE Veszprem HC-a, Dominik Kuzmanović, rukometaš VfL Gummersbacha, Matej Mandić, rukometaš SC Magdeburga, te Ivor Ban, stolnotenisač TTC Bad Homburga.

Zanimljivo je i u kategoriji Najpopularnija amaterska sportska momčad, jer velik broj nominacija jasno pokazuje kako je Hrvatima u iseljeništvu doista stalo do svojih klubova i kako aktivno prate sportski život zajednice. Među prijedlozima nalaze se HSK Croatia Singen, NK Croatia Heilbronn, FC Croatia München, Croatia Hamburg, S.D. Croatia Berlin, HNK Slaven Stuttgart, HNK Croatia Basel, KK Komušina Haiterbach, SK Cro Vienna, HKSD Croatia Helsingborg i NK Croatia Oslo.

Glazbenici su poseban glas

Hrvatski glazbenici u iseljeništvu među Hrvatima zauzimaju posebno mjesto, posebno kada na svojim nastupima jasno ističu svoje hrvatsko podrijetlo. Imena za koja su stigli prijedlozi za nominacije doista se ističu, svaki u svojoj zemlji, gradu i zajednici. Među prijedlozima nalaze se Alen Tarabarić iz Münchena, glazbenik koji već godinama aktivno gradi prepoznatljiv glazbeni identitet u njemačkim gradovima te Ivica Yannick Rendulić iz Perpignana u Francuskoj. U prijedlozima je i Valentin Antičević, mladi pjevač iz Münchena, koji se svojim nastupima ističe među hrvatskom zajednicom u Bavarskoj. Iz Bavarske je i Anna Sophie Boban koja oduševljava svojim pjesmama. Uz njih, među nominacijama se našla i kanadska pjevačica Daniella Pavičić iz Toronta, čiji je rad prepoznat u svjetskim glazbenim krugovima, dok se u Australiji ističe Tomislav “Tom” Pandžić iz Melbournea, poznat kao DJ, producent i kreator festivala koji je hrvatsku glazbenu scenu u Australiji približio široj publici.

Glumci hrvatskog podrijetla u svijetu

Gluma je jedna od kategorija koja svake godine iznenadi brojem prijedloga, a velik broj nominiranih hrvatskih glumaca potvrđuje snagu i međunarodnu prepoznatljivost Hrvata kao glumaca. Među onima za koje je do sada stiglo najviše prijedloga nalaze se glumci i glumice koji uspješno grade karijere u Australiji, Njemačkoj, Švedskoj, Švicarskoj, Austriji i SAD-u, a njihova prisutnost u filmovima, serijama i kazališnim projektima često je praćena domaćim i međunarodnim priznanjima.

Eric Bana, hrvatskog podrijetla, etablirao se kao poznato ime u svjetskom filmu, dok je Slaven Španović u Skandinaviji prepoznat kao istaknuti glumac. Izabela Vidović ostvarila je zapažene uloge u američkoj televizijskoj industriji, a Kat Dominis i Kristie Jandrić grade uspješne karijere u australskim produkcijama. U Njemačkoj su među najistaknutijima Aaron Altaras, Stipe Erceg, Carlo Ljubek, Mirjam Novak, Luka Dimić i Vedran Lovrić, koji redovito sudjeluju u filmskim i kazališnim projektima, dok su Boris Vuksa i Andreja Štaka prepoznati u švicarskoj kulturnoj sceni. Melita Jurišić u Austriji se ističe angažmanom u kazališnim i filmskim ostvarenjima.

Showbizz – od voditelja, modela, influecera do „dark queen“ scene

Kategorija showbizz i ove godine donosi pravu mješavinu energije, stila i kreativnosti, a među prijedlozima posebno se ističe i jedna „dark queen“ nominacija iz Pariza. Kako bi izbjegli negativne komentare ljudi koji se ne razumiju u ovu scenu, važno je naglasiti kako takva scena ne određuje spolno opredjeljenje, već je prije svega umjetnički izraz i gluma. U konkurenciji se nalaze imena iz raznih medijskih i kreativnih sfera, od voditeljica i influencera do fotografa i drag umjetnika, a svaki od njih je različit na svoj način. Voditeljica Katica Rakuljić iz Gothenburga poznata je po spoju voditeljske topline i spontanosti, dok Mirna Jukić-Berger iz Beča plijeni karizmom i sofisticiranim pristupom. U Melbournu se hrvatskoj publici etablirao radijski voditelj Ante Radić, koji je osvojio slušatelje energičnim i autentičnim stilom.

Modna scena je zastupljena kroz Helenu Ivančić iz Berlina, koja se ističe u modnom svijetu, te modnu blogericu Ivu Nikolinu Jurić iz Münchena, koja svaki look pretvara u priču kroz detalje i trendove. Umjetničku dimenziju donosi i fotograf Martin Mitrović iz Basela, poznat po istraživanju svjetla, sjene i emocija u svojim fotografijama. Influencerice Marina Knezović iz Düsseldorfa i Lana Love iz Španjolske svojim sadržajem donose estetiku, luksuz i životni ritam, dok je posebno upečatljiv Pariz predstavljen kroz drag umjetnika Filipa Mrzljaka, poznatog kao Le Filip. Njegov spoj drag i dark queen estetike pokazuje kako umjetnost može biti provokativna, ali bez ikakvih okvira vezanih uz spolno opredjeljenje.

Udruge i događaj godine: Hrvati u iseljeništvu bore se za prestižnu titulu

Kategorije koje su Hrvatima u inozemstvu posebno drage, a u kojima nominirani ulažu maksimalan trud da se domognu finala, svakako su one koje predstavljaju zajedništvo i očuvanje identiteta. Kategorija „Udruga godine“ i „Događaj godine“ već godinama predstavljaju svojevrsni puls hrvatskog iseljeništva. Kroz te kategorije se vidi tko uspijeva povezati ljude, očuvati tradiciju i stvoriti događaje koji postaju važni i prepoznatljivi u lokalnim zajednicama.

U utrci za najuspješniju hrvatsku udrugu ove godine nalaze se organizacije koje djeluju diljem Europe, od Švicarske do Norveške. Stigli su prijedlozi nominacija za udruge u kategoriji „Udruga godine“ koje dolaze iz nekoliko europskih zemalja. Među njima je Hrvatski kulturni klub u Švicarskoj, koji već godinama njeguje kulturnu i društvenu povezanost Hrvata u toj zemlji. Također je nominiran HKU Velebit e.V. iz Friedrichshafena, u Njemačkoj, poznat po svojim aktivnostima i projektima koji jačaju zajednicu i očuvanje tradicije dok Hrvatska zajednica u Norveškoj (HzuN) u skandinavskoj sredini radi na očuvanju jezika i identiteta. U Austriji je nominirano i Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz, koje povezuje sportski duh i zajedništvo kroz navijačku i kulturnu aktivnost.

S druge strane, događaji koji se ističu svake godine privlače veliki broj ljudi i postaju prepoznatljivi kulturni brendovi u svojim sredinama. Za „Događaj godine“ do sada je najviše nominacija stiglo za Slavonske večeri u Stuttgartu i Linzu, Kuprešku noć u Frankfurtu, Kotorvarošku i Hercegovačku večer u Stuttgartu, Susret čuvara hrvatske etno baštine u Filderstadtu, Jubilarni Međunarodni likovni natječaj 2025. Iserlohn-Essen-Zagreb, kao i Festu sv. Vlaha u Bruxellesum, ali i za proslavu 30. godišnjice Hrvatskog nogometnog kluba Croatia Mainz.

Završna svečanost u Bad Homburgu

Završna svečanost jubilarnog, 20. Izdanja Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine, koji zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin bit će održana u subotu, 14. ožujka, u njemačkom gradu Bad Homburgu, nedaleko od Frankfurta.

Popularna Večernjakova domovnica, poznata i kao Kroatischer Heimatpreis, predstavlja prestižnu domovinsku nagradu. Dodjeljuje se najuspješnijim i najpopularnijim hrvatskim pojedincima, klubovima i zajednicama za iznimna postignuća u njihovim područjima te za promicanje hrvatskog imena i identiteta u svijetu.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da iskoriste posljednje dane do zatvaranja roka i pošalju svoje prijedloge, kako bi izbor bio što bogatiji i raznolikiji.

Važno: Kako poslati nominaciju

Nominacije moraju sadržavati kratko obrazloženje od minimalno 1.000 do maksimalno 2.000 znakova, u kojemu se navode i ističu postignuća kandidata, kluba, udruge ili zajednice u 2025. godini. Prijedlozi se šalju najkasnije do 18. siječnja 2026. godine na e-mail adrese: fenix@fenix-magazin.com i javi@vecernji.net

.Sve pristigle nominacije bit će pregledane i ocijenjene od strane stručnog žirija, koji će potom odabrati kandidate koji će se natjecati za prestižnu nagradu najpopularnijeg hrvatskog iseljeništva.