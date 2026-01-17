Na vlasti je 37 godina i sve je pobune dosad ugušio u rijekama krvi

Ima 87 godina, a na vlasti je 37 godina. I te se vlasti tako grčevito drži da ne preza ni od krvava nasilja. On je Ali Khamenei, vrhovni vođa Irana, drugi na toj funkciji. Režim na čelu kojega je suočava se s najvećim građanskim prosvjedima posljednjih godina. Prosvjedi su počeli zbog teške ekonomske situacije, a do sada je, ovisno o procjenama, u njima ubijeno oko 2000 ljudi.

Režim je žilav i ne da se, nisu im ovo prvi prosvjedi koje guše u krvi. No ovaj se put nad režimom nadvila i sjena Donalda Trumpa, koji prijeti vojnom intervencijom ako se nastavi s ubijanjem iranskih prosvjednika. Ali Khamenei i njegova klika tvrde da nerede potiču američki i izraelski agenti. Moguće je da u toj priči ima istine, no čak i da režim padne, nitko ne zna odgovor na pitanje što dalje. I prije su u Iranu padali i demokratski izabrani predsjednici i režimi u režiji američke CIA-e pa te promjene narodu nisu donijele ništa dobro. Jer iza izvoza zapadne demokracije u Iran krije se, ne želja da tamošnji narod živi u slobodi, već želja Zapada da stavi svoju šapu na – iransku naftu.