PUTUJU U NAREDNIM DANIMA

Neočekivan potez: Slovenska vlada šalje vojsku na Grenland, ali samo dva vojnika

Slovenska vojska uklanja žilet-žicu na granici s Hrvatskom
17.01.2026.
u 15:08

Svoju vojsku zasad šalju Francuska, Švedska, Njemačka, Norveška, Nizozemska, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo, u sklopu izviđačke misije 'Arktička otpornost' kojoj se točan datum početka još ne zna

Slovenska vlada u subotu je na virtualnoj sjednici odlučila poslati dva časnika slovenske vojske na Grenland, prenosi agencija STA.  Prema informacijama slovenskog N1, vojnici bi na sjeverni otok mogli otputovati već u narednim danima. 

„Kao što sam više puta naglasio, Slovenija se dosljedno zalaže za poštivanje međunarodnog prava u reguliranju odnosa između država bilo gdje u svijetu. Grenland pripada tamošnjem stanovništvu i o njegovim pitanjima mogu odlučivati ​​samo Danska i Grenland“, napisao je slovenski premijer Robert Golob na platformi X.  Slovenija se time pridružuje odluci nekoliko europskih zemalja da pošalju svoje snage na Grenland, autonomni teritorij Danske za kojim svojim izjavama od početka godine ponovno poseže američki predsjednik Donald Trump. 

Svoju vojsku zasad šalju Francuska, Švedska, Njemačka, Norveška, Nizozemska, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo, u sklopu izviđačke misije 'Arktička otpornost' kojoj se točan datum početka još ne zna. 

