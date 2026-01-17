'Putin je izuzetno sretan, Trump mu obavlja posao'

Treba biti spreman na najgore, smatra Iver B. Neumann, direktor norveškog Instituta Fridtjofa Nansena, koji se bavi međunarodnom politikom u područjima okoliša, klime i energetike te bioraznolikosti na Arktiku. Institut je organizirao konferenciju o tome što Danska i Europa mogu učiniti kako bi zaustavile Donalda Trumpa i kolika je vjerojatnost da će doći do američke vojne invazije na Grenland.



Pokret MAGA očekuje snažnog, odlučnog čovjeka kao predvodnika, kaže Neumann. I Svalbard, otočna skupina u sastavu Norveške, tempirana je bomba, zaključeno je na skupu. Norveški list Dagbladet u istom članku u kojem izvještava o konferenciji spominje i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je, kako piše, prošlog petka, izazvao nelagodu u Norveškoj kada je "zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa da odgodi svoje planove za Grenland i umjesto toga usmjeri svoju pozornost na norveški Svalbard". Direktor istraživanja za oceane i Arktik Andreas Østhagen vjeruje da postoji 55 posto šanse da će SAD sklopiti sporazum s Grenlandom i Danskom, a 45 posto šanse da će SAD upotrijebiti vojnu silu. Trump, tvrdi Neumann, ide na ruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji također ima veliki interes da svjetske sile - SAD, Kina i Rusija, podijele svijet na interesne sfere. - Putin je sada izuzetno sretan. Može samo sjediti dok Trump obavlja posao - zaključio je Neumann.