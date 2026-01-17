Besplatan račun: 'operativne poteškoće' treba sasjeći u korijenu

Naciju ne čine velikom veliki vladari, nego veliki zakoni, pisao je Montesquieu u "Duhu zakona". Zakoni bi trebali urediti društvo, no daleko češće razotkrivaju odnose moći u njemu u trenutku kad stupe na snagu. Tada postaje jasno tko ih doživljava kao obligaciju, a tko kao smetnju koju treba izigrati. Jer prava ne žive u Narodnim novinama, nego u praksi: u internim pravilnicima, procedurama ili prisilnom "privođenju" na šaltere i kompliciranju do te mjere da onaj kome su namijenjeni sam odustane od namjere da pravo koje je propisano kako bi korigiralo nepravdu kojoj je izložen – ikad ostvari.