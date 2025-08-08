Naši Portali
'VODIM SE INTERESIMA SRBIJE'

Vučić najavio izbore u Srbiji: 'Ako pobijede, čestitat ćemo im'

Beograd: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je mlade sportaše iz 18 zemalja
Foto: Milos Tesic/ATAImages
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
08.08.2025.
u 13:16

Dodao je kako će izbori biti provedeni u skladu s odlukama nadležnog državnog tijela, u skladu s Ustavom i zakonima

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je održavanje novih izbora u Srbiji, koji će se održati prije nego što to zahtijevaju ustavni i zakonski rokovi.

"Vodim se interesima Srbije, imamo puno posla da slavimo pobjede Srbije. I izbore ćemo definitivno imati prije ustavnog i zakonskog roka. A onda ćemo vidjeti hoće li pobijediti oni koji vole tući žene ili mi koji volimo Srbiju", izjavio je Vučić u petak u Palači Srbija.

Dodao je kako će izbori biti provedeni u skladu s odlukama nadležnog državnog tijela, u skladu s Ustavom i zakonima. "Ako pobijede, čestitat ćemo im, ali prvo ćemo prebrojati glasove u kutijama", rekao je Vučić, prenosi Nova.rs. Ovim riječima Vučić je odgovorio na pitanja o odgađanju izbora, unatoč brojnim zahtjevima i prosvjedima u zemlji. Također je podsjetio da je predložio referendum u prosincu 2024. godine.
Izbori Aleksandar Vučić Srbija

