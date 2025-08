Vučić o Oluji i Thompsonovom koncertu: Zapad šuti jer moraju zaustaviti razvoj Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji na TV Prva osvrnuo se na obilježavanje 30. godišnjice operacije Oluja te na koncert Marka Perkovića Thompsona održan tim povodom u Kninu. Vučić je rekao kako su se na proslavi mogli čuti ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja". "Da bi se stvorilo 300.000 ljudi koji slave ustaštvo, potrebne su godine da se to rodi. I uključili su djecu u to. To nije postojalo u Europi. Potrebne su godine pripreme javnog mnijenja, godine obuke ljudi da to prihvate, godine odgoja djece da bi to tako bilo" kazao je.

Komentirao je i snimku koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj djeca pjevaju pjesmu "Bojna Čavoglave" i uzvikuju ustaški pozdrav. "Vidjeli ste čak i ovaj tužni video gdje vidite djecu od 7-8 godina kako viču 'Za dom spremni' i pjevaju majoru Marku Perkoviću Thompsonu s drvenim puškama" dodao je pa istaknuo zašto "Zapad ne reagira na slavljenje ustaštva u Hrvatskoj".

"Dakle, naravno da šute. Naravno da šute, jer uvijek mora postojati takva Hrvatska kao njihova snaga, šake ispružene prema Srbiji i nekim drugim malim u regiji, u regiji koji uvijek moraju zaustaviti razvoj Srbije i zajedno moraju biti jači od Srbije, jer Srbija, kao neposlušna zemlja i kao ponosan narod, pokušava na bilo koji način podići glavu ili se istaknuti ili ekonomski napredovati brže od onoga što se očekuje, mora biti obuzdana", rekao je Vučić. Istaknuo je kako Srbija treba ostati privržena antifašističkim vrijednostima i spriječiti da, kako je naveo, "nacisti preuzmu pisanje povijesti".