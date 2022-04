Vučić na biralištu: Obožavam hrvatske medije, kad god me napadnu dignu mi moral

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je nakon glasanja na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji novinarima rekao da su 'strašno uspaničeni'.

Na pitanje što misli o hrvatskim medijima, odgovorio je:

'Obožavam hrvatske medije. Kad god me vi napadnete podignete mi moral do takvih razmjera da mogu raditi, umjesto 12 sati, 20 sati dnevno. Molim vas da to činite i ubuduće', rekao je Vučić kako prenosi N1.

Aleksandar Vučić veliki je favorit nedjeljnih predsjedničkih izbora u Srbiji. S još jednom pobjedom na vidiku, srpski populistički lider će, čini se, produljiti vladavinu zemljom nakon što je prethodno desetljeće jačao stisak nad svim polugama vlasti.

Prema mišljenju pristaša, Vučić je za vrijeme vlasti uveo red u zemlji i privukao milijarde stranih ulaganja, a sve to zahvaljujući spretnom balansiranju između Istoka i Zapada.

Sva istraživanja govore da će na glasanje izaći više ljudi nego u prethodnim izbornim ciklusima. Dio oporbe koji je bojkotirao prethodne parlamentarne izbore u Srbiji ponovno je u utrci, ali ni to ne mora bitnije utjecati na rezultat izbora.