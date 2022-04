Kako je zavladao Vučić

Vječno na rubu atentata, drma medijima i priča da je popularan. Režim jača u toksičnom stanju među Srbima

Kampanju je pojela Ukrajina. U sjenci ruskog napada na tu zemlju protječe izborna kampanja uoči općih izbora koji se sutra održavaju u Srbiji. Kao tradicionalni saveznik Moskve, ta se zemlja našla u teškoj poziciji jer Bruxelles od nje očekuje da osudi invaziju, ali to bi za vlast značilo riskirati otuđivanje brojnih proruskih građana. Izbori se održavaju praktički za sve razine i grane vlasti: Srbi će glasati u prvom krugu predsjedničkih izbora te za parlament, ali i za brojne lokalne jedinice vlasti, pa i za gradonačelnika Beograda. Srpskom politikom dominira predsjednik Aleksandar Vučić koji je od dolaska na vlast 2012., optužuju ga kritičari, izgradio politički sustav blizak autoritarnom, a medije je stavio pod svoju kontrolu. On to demantira, i inzistira da su on i Srpska napredna stranka (SNS) popularni među građanima.