VIDEO Tomašević podržao kandidata za gradonačelnika Beograda: Dijelimo puno zajedničkih vrijednosti

Još od prosvjeda protiv Rio Tinta te spornog Zakona o eksproprijaciji u Srbiji je počela rasti nova politička opcija. Baš kao i u Zagrebu prije 10 mjeseci, tako i danas u Beogradu zeleno-lijeva koalicija ima kandidata za gradonačelnika.

Njegovo ime je Dobrica Veselinović iz čelnik je platforme Moramo!, nastale po uzoru na zagrebački, tj. hrvatski Možemo! Riječ je o zeleno-lijevoj koaliciji sastavljenoj od organizacija Ekološki ustanak i Ne davimo Beograd i platforme Akcija.

Veselinović je hrvatskoj javnosti poznat po tome što je na lokalnim izborima podržao Tomislava Tomaševića u utrci za zagrebačkog gradonačelnika, a zagrebački kolega zajedno sa svojim zamjenicima sada mu je podršku uzvratio snimivši video koji je platforma Moramo objavila na svojim mrežama.

- Prije 10 mjeseci, građani Zagreba odlučili su se za nas i promjenu koja se dugo vremena činila kao da nikada neće doći. Međutim na lokalnim izborima se pokazalo da većina građana vjeruje u isti grad kao i mi - kazao je Tomašević

- I vi sad imate takvu priliku. Dobro poznajemo ljude iz zeleno lijeve koalicije Moramo i vašeg gradonačelničkog kandidata Dobricu Veselinovića. Dijelimo puno zajedničkih vrijednosti, a prije svega da se politika gradi među ljudima, u kvartovima, na otvoren i demokratičan način - istaknula je zamjenica Danijela Dolenec.

- Ekipa iz Moramo vidi Beograd kao zeleniji, socijalno pravedniji i održiviji grad. Zato je važno da na ove izbore izađete u što većem broju - dodao je Luka Korlaet.

- Glasujte za njihov program, za nove ljude i nove politike - zaključio je Tomašević.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages 27, March, 2022, Belgrade - The final convention of the MORAMO coalition was held at the Belgrade Youth Center. Dobrica Veselinovic. Photo: Amir Hamzagic/ATAImages 27, mart, 2022, Beograd - Zavrsna konvencija koalicije MORAMO odrzana je u Domu omladine Beograda. Photo: Amir Hamzagic/ATAImages Photo: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

Inače, Veselinović i Tomašević su prijatelji, otkrio je kandidat za gradonačelnika Beograda u intervjuu za tportal. Kazao je da imaju jednake težnje kada je u pitanju boljitak metropole. Izrazio je nadu da će ostvariti uspjeh kao i Možemo. Naveo i neke od ciljeva njihove koalicije.

- Naš program predstavlja politike i rješenja za to kako da svi dostojanstveno živimo od našeg rada, da dišemo čist zrak, imamo bolji promet, pristupačnu zdravstvenu skrb i besplatno i kvalitetno obrazovanje za sve. Trenutno na političkoj sceni u Srbiji predstavljamo autentičnu programsku opciju koja građanima i građankama nudi glas za konkretna i drugačija rješenja, kao i za nove, posvećene i odgovorne ljude. Očekujemo da prvi put ovakva opcija bude predstavljena u parlamentu, a smatramo da postoje realne šanse da oslobodimo Beograd i smijenimo aktualnu kriminalnu vlast - istaknuo je Veselinović.

Ima li Moramo snage za postići rezultat platrofme Možemo i može li moramo preuzeti vlast od Vučićevog SNS-a i gradonačelnika Zorana Radojičića i njegova zamjenika Gorana Vesića građani srbijanske prijestolnice moći će odlučiti na sutrašnjim izborima.