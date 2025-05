'Vučić je ovime napravio luđački potez najavljujući državni udar u državi u kojoj je na vlasti'

Napade srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na Tonina Piculu, izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, komentirao je za Večernji list Žarko Korać, nekadašnji zastupnik u srbijanskom parlamentu i potpredsjednik Vlade u vrijeme Zorana Đinđića. “Kada bih bio jako ciničan, a ja nisam ciničan čovjek, rekao bih da to pokazuje da Vučić, koji je inače jako uspješan u korumpiranju europskih političara koji posjećuju Srbiju, nije uspio korumpirati Piculu. Recimo, u Beograd dođe Antonio Costa, predsjednik Europskog vijeća, pa onda čujemo kako su njih dvojica pili pa se napili na privatnoj večeri koju je Vučić priredio Portugalcu, a što nije demantirano. Kad je bio francuski predsjednik Emmanuel Macron, Vučić se i s njim napio. Dakle, ljudi se ovdje ponašaju kao da dolaze turistički”, žestok je u kritici Korać i dodaje: „No Picula nije takav. On je, doduše, u svojstvu izaslanika bio samo jednom, ali on, kako bih rekao, ima kritičku poziciju. I Vučić mu na to uzvraća floskulama jer on je opsjednut Hrvatskom. Evo sad opet priča o Jasenovcu. Kakve veze ima Picula s Jasenovcem. On je rođen puno godina nakon Drugog svjetskog rata. To su besmislice, ali to je način kako Vučić pokušava diskvalificirati svakog svojeg kritičara, posebno ako je iz Hrvatske. Vučić stalno govori: on je Hrvat i nije bitno što govori, a što je sada svojom retorikom pojačala i Ana Brnabić, kada se obrecnula na Piculu jer kao - tko ga što pita. Pa čovjek je izaslanik za Srbiju“, smije se u Korać, napominjući kako su ovakve izjave predsjednice Narodne skupštine Srbije u rangu svađe na pijaci.

Naš sugovornik ističe kako Ana Brnabić posljednjih nekoliko godina agresivno brani Vučića od bilo kakvih kritika, a razlog tomu su, vjeruje, njezini privatni interesi i poslovi. Povod ovotjednim Vučićevim napadima na Piculu, i to putem režimske medijske kanalizacije zvane „Informer“, bila je odluka Žalbenog suda u Novom Sadu koji je iz zatvorske bolnice, nakon što je počela štrajkati glađu, pustio u kućni pritvor profesoricu Mariju Vasić, jednu od optuženih za pokušaj rušenja srbijanskog ustavnog poretka. Ovakvoj odluci prethodila je blokada suda u Novom Sadu brojnih građana koji su tražili puštanje na slobodu svih zatvorenika od režima optuženih za rušenje ustavnog poretka, ali i pritisak europskih institucija. Reagirajući na odluku suda Vučić, koji sve češće donosi iracionalne odluke, je najavio kako će i srbijanske vlasti blokirati sud zbog grupe njegovih stranačkih kolega iz Srpske napredne stranke (SNS) koji su iza rešetaka završili nakon brutalnog napada na studenticu u Novom Sadu.

Picula je nakon ovakve sulude najave vlasti o blokadi suda, poručio: "Izjave srbijanskog predsjednika Vučića postaju sve bizarnije u potrazi za vanjskim krivcima za sve dublju polarizaciju u Srbiji. On sam vrši pritisak na pravosuđe jer traži hitno puštanje iz pritvora nasilnika koji su ozbiljno ozlijedili studenticu u Novom Sadu". Nakon toga u Informeru Vučić daje gadljivu izjavu o profesorici Mariji Vasić i napada Piculu Riječima: "Ništa joj ne fali. Jede i pije kao zmaj. Samo ste lagali. Picula se angažirao. Ne držimo ovakve ljude u Jasenovcu, sram vas bilo". Cijela ova priča nije završila, jer je Picula u razgovoru za Večernji list odgovorio Vučiću riječima da svoju zemlju dovodi do karikaturalnosti i dodao: "Što se tiče mene osobno, to nije njegov prvi istup protiv mene i mislim da je to samo indikacija da svoj posao dobro radim". Žarko Korać u ovoj raspravi ističe kako je Picula u pravu, a Vučićevo ponašanje naziva luđačkim. "On se ponaša poput imperatora koji želi sve kontrolirati. Zamislite da Andrej Plenković najavi kako će HDZ blokirati sud u Hrvatskoj. Pa svi bi ga pitali - čekaj, jesi li ti apsolutna vlast u Hrvatskoj? Vučić je ovime napravio luđački potez najavljujući državni udar u državi u kojoj je na vlasti. Dan poslije je rekao da je on ipak živ čovjek koji se iznervirao, ali nije se ispričao. On oponaša studente, to je problem. Sve što studenti naprave, hoće i on, ali ispada smiješan i cijela mu se država smije", zaključuje Žarko Korać u razgovoru za Večernji list.