Vučemilović zatražila i dobila ispisnicu iz DP-a

Ako Mario Radić bude vodio stranku, Vesna Vučemilović bit će sljedeća koja će je napustiti. Netom nakon ostavke Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta njegova sestra i saborska zastupnica objasnila nam je da se u ovoj stranci više ne vidi. Ostavku nije dala odmah, ali prelomila je nakon sjednice Predsjedništva DP-a, s koje je otišla nakon dvadesetak minuta jer nije mogla glasati o točkama dnevnog reda.

“Sve će se riješiti”

Protiv nje je pokrenut disciplinski postupak, objasnili su iz Domovinskog pokreta, u kojem su kazali i da to znači da Vesni Vučemilović sljedećih 90 dana, ili do okončanja “suđenja”, prestaju sve obveze i dužnosti u stranci. Kao što smo već i pisali, značilo je to, u teoriji, da ona neće moći glasovati ni na unutarstranačkim izborima, koje DP očekuju u rujnu, kao ni kandidirati se potencijalno za predsjednicu stranke. Da ni sama na prvu nije pohvatala pod kojim je “mjerama”, kazala nam je u srijedu, kad je rekla i da joj je sljedeći potez “dobro se odmoriti”. Čini se da je to najozbiljnije mislila jer je u četvrtak Domovinskom pokretu poslala zahtjev u kojem traži da je se ispiše iz stranke.

– Poštovani, zahtijevam da me žurno ispišete iz članstva političke stranke Domovinski pokret te mi pošaljete potvrdu da više nisam član – napisala je Vesna Vučemilović stranci, koja joj je željenu potvrdu i poslala.

Da nije više članica Pokreta, potvrdili su nam u stranci, gdje smo pitali i što će biti s njenim mjestom u saborskom Klubu zastupnika DP-a. Još ne znaju, rekli su nam jučer, dok je Ante Prkačin još prekjučer istaknuo kako se nitko ne bi trebao čuditi ostanu li i Škoro, ali i Vesna Vučemilović i dalje u Saboru upravo uz zastupnike Pokreta. Kako više nije članica stranke, rasplet njene pozicije morat će se dogoditi i u Skupštini Osječko-baranjske županije, u kojoj DP ima osmero vijećnika. Sve će se to riješiti, samo treba malo vremena, kazali su nam jučer u stranci, u kojoj su opet isticali kako im je, u ovom trenutku, najvažnija stabilnost.

– Sad će se sve skupa smiriti, sve tenzije. Vidjeli ste i sami na sjednici Predsjedništva da smo odluke donijeli jednoglasno i tako planiramo nastupati i dalje. Raskola u stranci, koja se spominjala nakon ostavke Miroslava Škore, nema – govore u Domovinskom pokretu, koji je posljednjih deset dana bio glavna tema svih političkih rasprava.

Financijski problemi?

Čelnik Škoro dao je ostavku a da o tome nisu obaviješteni članovi stranke, što je isprva izazvalo opće čuđenje među njima, a onda i niz izjava o tome kako se donedavnom predsjedniku zahvaljuju i kako je bio dobar. Sam Škoro rekao je da odlazi jer je njegova obitelj bila izložena neviđenoj hajci, a njegovoj sestri nije bilo jasno zašto se uopće uključivao u politiku ako će iz nje izaći. Pojavile su se i priče o tome da je glavni razlog njegova odlaska svojevrsni sukob s v. d. predsjednika Marijem Radićem, što su obojica negirala, a onda su stigla naklapanja i o lošoj financijskoj situaciji u stranci, koja je također, navodno, barem jedan od razloga ovakvog konačnog raspleta. I Škorina vina spominjala su se u tom kontekstu, odnosno to da je Domovinski pokret navodno od njega kupio vina koja je prošlog Božića dijelilo na dar.

Da vina jest bilo, u srijedu je potvrdio sam Radić, ali nije riječ o 700 tisuća kuna, što je svota koja je “kružila”. Da on “nije financijski stručnjak”, ali i da “financijsko stanje nije najbolje” u stranci, za HTV u četvrtak je rekao Stjepo Bartulica, koji se jučer na telefon nije javljao.

