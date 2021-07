Radić: Nikoga se ne izbacuje. Bartulica: Vučemilović mora prestati zbog svih nas

Nakon neopozive ostavke Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, stranka je danas u 12 sati u stranačkim prostorijama održala sjednicu Predsjedništva kako bi raspravljala o budućnosti stranke. Nakon završetka sjednice održana je konferencija za medije.

– Predsjedništvo je nakon rasprave jednoglasno prihvatilo ostavke Miroslava Škore i Darija Žepine – kazao je uvodno Mario Radić, v. d. predsjednika Domovinskog pokreta.

– Najvažnije je da sačuvamo jedinstvo stranke – dodao je te naglasio kako su sve odluke jednoglasno donesene.

Osvrnuo se i na disciplinski postupak pokrenut protiv Vesne Vučemilović. Kazao je kako je pokrenut zbog zlouporabe unutarstranačkog položaja te nanošenja štete ugledu stranke.

– Nikoga se ne izbacuje, nudi se prilika za konstruktivan rad – ustvrdio je Radić.

– Meni je žao što je Vesna napustila sjednicu, više nas zamolilo ju je da ostane – kazao je Stjepo Bartulica.

– Drago mi je da smo na kraju uspjeli jednoglasno donijeti odluke. Svjesni smo odgovornosti prema biračima i članovima i u skladu s time i dalje ćemo se ponašati – dodao je te ustvrdio kako je Vučemilović mogla govoriti što želi te da je nitko nije prekidao.

– Mogla je slobodno sudjelovati. Nekorektno je na ovakav način nastavljati, ako želimo dobrobit stranke, ovo nije dobar način. Ide i dalje prema neredu, mora prestati zbog svih nas – ustvrdio je Bartulica.

Mario Radić opisao je Vučemilović kao osebujnu i impulzivnu osobu. Nju i Škoru, kaže, vrlo dobro poznaje, a s bivšim predsjednikom stranke susreo se i razgovarao. – U komunikaciji smo, ne vidim loš odnos – kaže Radić.

– Nemojte se iznenaditi ako Miroslav Škoro i sestra mu i dalje ostanu članovi našeg zastupničkog kluba. Malo će biti buke, a ona će se stišati i brže nego što mislite – ustvrdio je Ante Prkačin.

Novo ime na poziciji predsjednika može se očekivati krajem rujna nakon unutarstranačkih izbora koji su dopušteni danas izglasanim aktima.

Ubrzo nakon početka današnje sjednice Vesna Vučemilović, sestra Miroslava Škore, napustila je sjednicu. – Danas mi je na sjednici Predsjedništva DP-a oduzeta riječ i protiv mene je pokrenut disciplinski postupak. Problem je što kolovođe ove sramote očito ne razumiju da me ni na taj način neće ušutkati! Mutni likovi koji pokušavaju preoteti stranku Miroslavu Škori zamjeraju mi, navodno, to što nastupam u medijima, a onda me ušutkavaju na sjednici Predsjedništva, koja se nikad ne bi ni održala da ja nisam ustrajala – poručila je Vučemilović na Facebooku.

Podsjetimo, Miroslav Škoro podnio je neopozivu ostavku na dužnost predsjednika stranke Domovinski pokret kao i na sve ostale dužnosti u stranci 20. srpnja. Nedugo nakon njega isto je učinio i glavni tajnik Domovinskog pokreta Darijo Žepina.

